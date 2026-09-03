Нічна атака рф на Одесу: 8 людей поранено
Київ • УНН
Ворог атакував Одесу вночі 3 вересня та пошкодив багатоповерхівку. 8 людей, поранено постраждалим надають допомогу.
В ніч на четвер, 3 вересня, ворог атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка.
Пізніше Лисак розповів, що стало відомо про 8 постраждалих у багатоповерхівці, по якій поцілив ворог.
Усі відповідні служби на місці. Людям надається необхідна допомога
Нагадаємо
Напередодні в Одесі внаслідок нічної атаки рф було поранено 8 людей, серед них дитина. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. Окрім того, у прилеглих будинках вибиті вікна і пошкоджені автомобілі.
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктура31.08.26, 23:52 • 12355 переглядiв