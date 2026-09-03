Ночная атака РФ на Одессу: 8 человек ранены
Киев • УНН
Враг атаковал Одессу ночью 3 сентября и повредил многоэтажный дом. 8 человек ранены, пострадавшим оказывают помощь.
В ночь на четверг, 3 сентября, враг атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки была повреждена многоэтажка.
Позже Лысак рассказал, что стало известно о 8 пострадавших в многоэтажке, по которой попал враг.
Все соответствующие службы находятся на месте. Людям оказывается необходимая помощь
Напомним
Накануне в Одессе в результате ночной атаки рф были ранены 8 человек, среди них ребенок. Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. Кроме того, в расположенных рядом домах выбиты окна и повреждены автомобили.
Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура31.08.26, 23:52 • 12350 просмотров