Ночная атака РФ на Одессу: 8 человек ранены

В ночь на четверг, 3 сентября, враг атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки была повреждена многоэтажка.

Позже Лысак рассказал, что стало известно о 8 пострадавших в многоэтажке, по которой попал враг.

Все соответствующие службы находятся на месте. Людям оказывается необходимая помощь - резюмировал начальник Одесской ОВА.

Напомним

Накануне в Одессе в результате ночной атаки рф были ранены 8 человек, среди них ребенок. Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. Кроме того, в расположенных рядом домах выбиты окна и повреждены автомобили.

Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура