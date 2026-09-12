Нічна атака на Одесу: троє поранених, уражена багатоповерхівка

Ворог у ніч на суботу, 12 вересня, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок атаки на Одесу троє людей зазнали поранень.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударного БпЛА в районі Березанки у напрямку Одещини.

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