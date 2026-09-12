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Нічна атака на Одесу: троє поранених, уражена багатоповерхівка

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Уночі 12 вересня ворог атакував Одесу та пошкодив житлову багатоповерхівку. Троє людей зазнали поранень.

Нічна атака на Одесу: троє поранених, уражена багатоповерхівка

Ворог у ніч на суботу, 12 вересня, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок атаки на Одесу троє людей зазнали поранень.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударного БпЛА в районі Березанки у напрямку Одещини.

Нагадаємо

Вранці 4 вересня російські війська атакували Одесу. Загинула людина та ще 3 постраждали.

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Вадим Хлюдзинський

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