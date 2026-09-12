Ночная атака на Одессу: трое раненых, повреждён многоэтажный дом
Киев • УНН
Ночью 12 сентября враг атаковал Одессу и повредил жилой многоэтажный дом. Три человека получили ранения.
Враг в ночь на субботу, 12 сентября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.
Позже Лысак сообщил, что в результате атаки на Одессу три человека получили ранения.
Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударного БпЛА в районе Березанки в направлении Одесской области.
Напомним
Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. Погиб человек, еще 3 пострадали.
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