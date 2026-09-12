Ночная атака на Одессу: трое раненых, повреждён многоэтажный дом

Враг в ночь на субботу, 12 сентября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

Позже Лысак сообщил, что в результате атаки на Одессу три человека получили ранения.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударного БпЛА в районе Березанки в направлении Одесской области.

Напомним

Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. Погиб человек, еще 3 пострадали.

В Одессе два района остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии