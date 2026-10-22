Камеры и автоцивилка: могут ли автоматически проверить ОСАГО, какой штраф действует и как проверить полис

В сети вновь появилась информация, что дорожные камеры якобы начали автоматически проверять наличие ОСАГО и выписывать штрафы водителям без страховки. Но действительно ли этот механизм вступил в работу?

Начали ли камеры автоматически проверять автоцивилку?

Пока что камеры автоматической фиксации не выписывают штрафы за отсутствие ОСАГО. Закон №3720-IX действительно предусматривает возможность проверки наличия договора ОСАГО Национальной полицией, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме.

Но одного этого положения недостаточно, чтобы камеры автоматически фиксировали отсутствие страховки и формировали постановления о штрафах.

Патрульная полиция указывает, что сейчас система автофиксации контролирует превышение скорости, а также нарушение правил движения и остановки на полосах для маршрутного транспорта. О расширении функционала полиция обещает сообщать отдельно. МТСБУ ранее также официально опровергало информацию о том, что камеры уже штрафуют водителей без автогражданки.

В Бюро при этом подтверждали, что автоматический контроль наличия страховки планируется. Для его запуска необходимы изменения в законодательстве и соответствующая техническая доработка системы.

"Бюро ведет работу по этому вопросу. Уже есть определенные наработки по таким изменениям. С технической точки зрения Бюро готово. Теперь необходима определенная готовность со стороны органов МВД", — Александр Берназюк, глава правления МТСБУ.

Как сейчас проверяют наличие ОСАГО

Отсутствие автоматических штрафов по камерам не означает, что можно ездить без автогражданки. ОСАГО все еще остается обязательным, а проверить его наличие может полиция.

Причем сегодня система стала полностью цифровой: договоры ⁠ОСАГО онлайн заключаются исключительно в электронной форме, а информация о них вносится в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

Какой штраф за отсутствие автоцивилки в 2026 году

Ответственность предусмотрена частью первой статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За отсутствие или непредъявление действующего договора ОСАГО предусмотрен штраф в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан — 425 грн.

Если штраф не уплатить в установленный срок, при принудительном исполнении сумма штрафа взыскивается в двойном размере — 850 грн.

Но потенциальный штраф — не самый большой финансовый риск. Если водитель без действующего ОСАГО станет виновником ДТП, вопрос компенсации причиненного ущерба может обойтись значительно дороже нескольких сотен гривен.

"С начала 2026 года все договоры ОСАГО уже действуют по обновленным правилам, которые предусматривают более высокие лимиты ответственности, более полное покрытие расходов на ремонт и усиленную защиту пострадавших в ДТП", — Александр Берназюк, глава правления МТСБУ в статье Finance.ua

Как проверить полис онлайн

Проверить автоцивилку можно самостоятельно через официальный сервис МТСБУ. Для поиска достаточно указать один из идентификаторов:

государственный номер автомобиля;

VIN-код;

номер полиса.

Также нужно выбрать дату, на которую проверяется действие страховки. Система покажет, есть ли действующий договор и какая страховая компания его заключила. Еще один вариант для владельца автомобиля — проверить статус автоцивилки в приложении "Дія". С февраля 2026 года информация о страховке отображается вместе с техпаспортом.

Что проверить после оформления ОСАГО

После оформления проверьте:

правильно ли указан государственный номер и VIN;

какая страховая компания указана в договоре;

дату начала и окончания действия;

появился ли договор в базе МТСБУ.

Если информация отсутствует или содержит ошибку, лучше сразу обратиться к страховщику.

Почему об автоматической проверке говорят уже сейчас

Для будущего автоматического контроля уже существует важная техническая основа: договоры ОСАГО полностью переведены в электронный формат, а информация о них хранится в централизованной базе.

Камера технически может распознать государственный номер автомобиля, а база МТСБУ позволяет установить, есть ли для этого транспортного средства действующий договор.

Но между технической возможностью сверить две базы и законным автоматическим штрафом есть существенная разница.

Вывод

Автоматическая проверка автоцивилки действительно предусмотрена как направление развития системы, но в 2026 году камеры еще не выписывают такие штрафы. При этом сама страховка остается обязательной.