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Камери та автоцивілка: чи можуть автоматично перевірити ОСЦПВ, який штраф діє та як перевірити поліс

Київ • УНН

 • 282 перегляди

У мережі знову з’явилася інформація, що дорожні камери нібито почали автоматично перевіряти наявність ОСЦПВ і виписувати штрафи водіям без страховки. Але чи справді цей механізм запрацював?

Камери та автоцивілка: чи можуть автоматично перевірити ОСЦПВ, який штраф діє та як перевірити поліс

У мережі знову з’явилася інформація, що дорожні камери нібито почали автоматично перевіряти наявність ОСЦПВ і виписувати штрафи водіям без страховки. Але чи справді цей механізм запрацював?

Чи почали камери автоматично перевіряти автоцивілку?

Поки що камери автоматичної фіксації не виписують штрафи за відсутність ОСЦПВ. Закон №3720-IX справді передбачає можливість перевірки наявності договору ОСЦПВ Національною поліцією, зокрема з використанням технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі.

Але одного цього положення недостатньо, щоб камери автоматично фіксували відсутність страховки та формували постанови про штрафи.

Патрульна поліція зазначає, що наразі система автофіксації контролює перевищення швидкості, а також порушення правил руху та зупинки на смугах для маршрутного транспорту. Про розширення функціоналу поліція обіцяє повідомляти окремо. МТСБУ раніше також офіційно спростовувало інформацію про те, що камери вже штрафують водіїв без автоцивілки.

У Бюро водночас підтверджували, що автоматичний контроль наявності страховки планується. Для його запуску необхідні зміни в законодавстві та відповідне технічне доопрацювання системи.

"Бюро веде роботу з цього питання. Уже є певні напрацювання щодо таких змін. З технічної точки зору Бюро готове. Тепер необхідна певна готовність з боку органів МВС", — зазначав Олександр Берназюк, голова правління МТСБУ.

Як зараз перевіряють наявність ОСЦПВ

Відсутність автоматичних штрафів за камерами не означає, що можна їздити без автоцивілки. ОСЦПВ і надалі залишається обов’язковим, а перевірити його наявність може поліція.

До того ж сьогодні система стала повністю цифровою: договори ⁠ОСЦПВ онлайн укладаються виключно в електронній формі, а інформація про них вноситься до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

Який штраф за відсутність автоцивілки у 2026 році

Відповідальність передбачена частиною першою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За відсутність або непред’явлення чинного договору ОСЦПВ передбачено штраф обсягом 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 425 грн.

Якщо штраф не сплатити у встановлений строк, під час примусового виконання сума штрафу стягується у подвійному обсязі — 850 грн.

Але потенційний штраф — не найбільший фінансовий ризик. Якщо водій без чинного ОСЦПВ стане винуватцем ДТП, питання компенсації завданої шкоди може обійтися значно дорожче за кілька сотень гривень.

"З початку 2026 року всі договори ОСЦПВ уже діють за оновленими правилами, які передбачають вищі ліміти відповідальності, повніше покриття витрат на ремонт і посилений захист постраждалих у ДТП", — вказав Олександр Берназюк, голова правління МТСБУ у статті Finance.ua.

Як перевірити поліс онлайн

Перевірити автоцивілку можна самостійно через офіційний сервіс МТСБУ. Для пошуку достатньо вказати один із ідентифікаторів:

  • державний номер автомобіля;
    • VIN-код;
      • номер поліса.

        Також потрібно вибрати дату, на яку перевіряється чинність страховки. Система покаже, чи є чинний договір і яка страхова компанія його уклала. Ще один варіант для власника автомобіля — перевірити статус автоцивілки в застосунку "Дія". Із лютого 2026 року інформація про страховку відображається разом із техпаспортом.

        Що перевірити після оформлення ОСЦПВ

        Після оформлення перевірте:

        • чи правильно вказано державний номер і VIN;
          • яка страхова компанія зазначена в договорі;
            • дату початку та закінчення дії;
              • чи з’явився договір у базі МТСБУ.

                Якщо інформація відсутня або містить помилку, краще одразу звернутися до страховика.

                Чому про автоматичну перевірку говорять уже зараз

                Для майбутнього автоматичного контролю вже існує важлива технічна основа: договори ОСЦПВ повністю переведено в електронний формат, а інформація про них зберігається в централізованій базі.

                Камера технічно може розпізнати державний номер автомобіля, а база МТСБУ дає змогу встановити, чи є для цього транспортного засобу чинний договір.

                Але між технічною можливістю звірити дві бази та законним автоматичним штрафом є істотна різниця.

                Висновок

                Автоматична перевірка автоцивілки справді передбачена як напрям розвитку системи, але у 2026 році камери ще не виписують такі штрафи. Водночас сама страховка залишається обов’язковою.

                Лілія Подоляк

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