Пулемётчик в 12-й бригаде "Азов": обязанности, отбор и профессиональная подготовка

Несмотря на все технологические особенности современной войны, должность пулемётчика остаётся не менее актуальной. Везде, где работает пехота, именно пулемётчик обеспечивает наиболее существенную огневую поддержку, передаёт УНН.

12-я бригада специального назначения НГУ «Азов» открыла набор кандидатов на должность пулемётчика. Отсутствие военной подготовки или опыта обращения с оружием не является препятствием. Если есть мотивация и желание учиться, инструкторы подразделения предоставят всё необходимое с самого начала.

Критерии отбора: кто может стать пулемётчиком

Чтобы занять должность пулемётчика в «Азове», не нужен предыдущий боевой опыт. Больше всего ценятся мотивация и желание работать. Также важно обладать определёнными базовыми качествами:

Стремление освоить тяжёлое вооружение и работать на общий результат подразделения;

Работа с пулемётом и боекомплектом требует силы, но она закаляется во время подготовки;

Умение сохранять холодный разум и концентрацию во время интенсивного боя;

Осознание своей роли, ведь от твоей работы зависит безопасность всей группы;

Отсутствие критических противопоказаний к военной службе.

Что входит в обязанности пулемётчика

Вакансия пулемётчика в «Азове», помимо работы с крупнокалиберным оружием, предусматривает чёткий расчёт и координацию:

Обеспечение огневого прикрытия пехоты в обороне и во время штурмовых действий;

Подавление огневых точек и живой силы противника, ограничение его манёвра;

Контроль и удержание определённых секторов ответственности;

Уход за оружием, контроль расхода боекомплекта и быстрое устранение задержек;

Умение оперативно менять огневую позицию и работать в команде с другими бойцами.

От базовых навыков до полного контроля над оружием

В бригаде «Азов» подразделении действует чёткая система подготовки. Сначала каждый рекрут проходит интенсивный базовый курс боевой подготовки. Во время прохождения БКБП рекрут развивает физическую выносливость, навыки тактической медицины, работы в команде и передвижения в боевых условиях.

После БКБП боец проходит профессиональный этап. Боевые инструкторы «Азова» учат обслуживать как классическое вооружение, так и современные западные пулемёты. Рекрут отрабатывает стрельбу из любых положений. Подготовка завершается тактическим слаживанием в составе отделения, где до автоматизма оттачиваются взаимодействие и прикрытие позиций.

Как присоединиться?

Чтобы стать пулемётчиком в 12-й бригаде специального назначения НГУ «Азов», необходимо заполнить анкету на сайте azov.org.ua или прийти в ближайший рекрутинговый центр. Рекрутеры ответят на все вопросы, помогут с ВЛК и проведут через каждый этап оформления.

Присоединиться к бригаде «Азов» можно как по мобилизации, так и по контракту. А если кандидат уже служит в Силах обороны — рекрутеры подскажут, как оформить перевод из ВСУ в НГУ, а также из других структур.