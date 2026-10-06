Пулемётчик в 12-й бригаде "Азов": обязанности, отбор и профессиональная подготовка
Киев • УНН
12-я бригада НГУ "Азов" ищет пулемётчиков и обучает новобранцев с нуля. Присоединиться можно по мобилизации или контракту.
Несмотря на все технологические особенности современной войны, должность пулемётчика остаётся не менее актуальной. Везде, где работает пехота, именно пулемётчик обеспечивает наиболее существенную огневую поддержку, передаёт УНН.
12-я бригада специального назначения НГУ «Азов» открыла набор кандидатов на должность пулемётчика. Отсутствие военной подготовки или опыта обращения с оружием не является препятствием. Если есть мотивация и желание учиться, инструкторы подразделения предоставят всё необходимое с самого начала.
Критерии отбора: кто может стать пулемётчиком
Чтобы занять должность пулемётчика в «Азове», не нужен предыдущий боевой опыт. Больше всего ценятся мотивация и желание работать. Также важно обладать определёнными базовыми качествами:
- Стремление освоить тяжёлое вооружение и работать на общий результат подразделения;
- Работа с пулемётом и боекомплектом требует силы, но она закаляется во время подготовки;
- Умение сохранять холодный разум и концентрацию во время интенсивного боя;
- Осознание своей роли, ведь от твоей работы зависит безопасность всей группы;
- Отсутствие критических противопоказаний к военной службе.
Что входит в обязанности пулемётчика
Вакансия пулемётчика в «Азове», помимо работы с крупнокалиберным оружием, предусматривает чёткий расчёт и координацию:
- Обеспечение огневого прикрытия пехоты в обороне и во время штурмовых действий;
- Подавление огневых точек и живой силы противника, ограничение его манёвра;
- Контроль и удержание определённых секторов ответственности;
- Уход за оружием, контроль расхода боекомплекта и быстрое устранение задержек;
- Умение оперативно менять огневую позицию и работать в команде с другими бойцами.
От базовых навыков до полного контроля над оружием
В бригаде «Азов» подразделении действует чёткая система подготовки. Сначала каждый рекрут проходит интенсивный базовый курс боевой подготовки. Во время прохождения БКБП рекрут развивает физическую выносливость, навыки тактической медицины, работы в команде и передвижения в боевых условиях.
После БКБП боец проходит профессиональный этап. Боевые инструкторы «Азова» учат обслуживать как классическое вооружение, так и современные западные пулемёты. Рекрут отрабатывает стрельбу из любых положений. Подготовка завершается тактическим слаживанием в составе отделения, где до автоматизма оттачиваются взаимодействие и прикрытие позиций.
Как присоединиться?
Чтобы стать пулемётчиком в 12-й бригаде специального назначения НГУ «Азов», необходимо заполнить анкету на сайте azov.org.ua или прийти в ближайший рекрутинговый центр. Рекрутеры ответят на все вопросы, помогут с ВЛК и проведут через каждый этап оформления.
Присоединиться к бригаде «Азов» можно как по мобилизации, так и по контракту. А если кандидат уже служит в Силах обороны — рекрутеры подскажут, как оформить перевод из ВСУ в НГУ, а также из других структур.