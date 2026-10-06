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Пулемётчик в 12-й бригаде "Азов": обязанности, отбор и профессиональная подготовка

Киев • УНН

 • 238 просмотра

12-я бригада НГУ "Азов" ищет пулемётчиков и обучает новобранцев с нуля. Присоединиться можно по мобилизации или контракту.

Пулемётчик в 12-й бригаде "Азов": обязанности, отбор и профессиональная подготовка

Несмотря на все технологические особенности современной войны, должность пулемётчика остаётся не менее актуальной. Везде, где работает пехота, именно пулемётчик обеспечивает наиболее существенную огневую поддержку, передаёт УНН

12-я бригада специального назначения НГУ «Азов» открыла набор кандидатов на должность пулемётчика. Отсутствие военной подготовки или опыта обращения с оружием не является препятствием. Если есть мотивация и желание учиться, инструкторы подразделения предоставят всё необходимое с самого начала.

Критерии отбора: кто может стать пулемётчиком

Чтобы занять должность пулемётчика в «Азове», не нужен предыдущий боевой опыт. Больше всего ценятся мотивация и желание работать. Также важно обладать определёнными базовыми качествами:

  • Стремление освоить тяжёлое вооружение и работать на общий результат подразделения;
    • Работа с пулемётом и боекомплектом требует силы, но она закаляется во время подготовки;
      • Умение сохранять холодный разум и концентрацию во время интенсивного боя;
        • Осознание своей роли, ведь от твоей работы зависит безопасность всей группы;
          • Отсутствие критических противопоказаний к военной службе.

            Что входит в обязанности пулемётчика

            Вакансия пулемётчика в «Азове», помимо работы с крупнокалиберным оружием, предусматривает чёткий расчёт и координацию:

            • Обеспечение огневого прикрытия пехоты в обороне и во время штурмовых действий;
              • Подавление огневых точек и живой силы противника, ограничение его манёвра;
                • Контроль и удержание определённых секторов ответственности;
                  • Уход за оружием, контроль расхода боекомплекта и быстрое устранение задержек;
                    • Умение оперативно менять огневую позицию и работать в команде с другими бойцами.

                      От базовых навыков до полного контроля над оружием

                      В бригаде «Азов» подразделении действует чёткая система подготовки. Сначала каждый рекрут проходит интенсивный базовый курс боевой подготовки. Во время прохождения БКБП рекрут развивает физическую выносливость, навыки тактической медицины, работы в команде и передвижения в боевых условиях.

                      После БКБП боец проходит профессиональный этап. Боевые инструкторы «Азова» учат обслуживать как классическое вооружение, так и современные западные пулемёты. Рекрут отрабатывает стрельбу из любых положений. Подготовка завершается тактическим слаживанием в составе отделения, где до автоматизма оттачиваются взаимодействие и прикрытие позиций.

                      Как присоединиться?

                      Чтобы стать пулемётчиком в 12-й бригаде специального назначения НГУ «Азов», необходимо заполнить анкету на сайте azov.org.ua или прийти в ближайший рекрутинговый центр. Рекрутеры ответят на все вопросы, помогут с ВЛК и проведут через каждый этап оформления.

                      Присоединиться к бригаде «Азов» можно как по мобилизации, так и по контракту. А если кандидат уже служит в Силах обороны — рекрутеры подскажут, как оформить перевод из ВСУ в НГУ, а также из других структур.

                      Лилия Подоляк

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