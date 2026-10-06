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Кулеметник у 12-й бригаді "Азов": обов’язки, відбір і фаховий вишкіл

Київ • УНН

 • 72 перегляди

12-та бригада НГУ "Азов" шукає кулеметників і навчає новобранців із нуля. Долучитися можна за мобілізацією або контрактом.

Кулеметник у 12-й бригаді "Азов": обов’язки, відбір і фаховий вишкіл

Попри всі технологічні особливості сучасної війни, посада кулеметника залишається не менш актуальною. Всюди, де працює піхота, саме кулеметник забезпечує найсуттєвішу вогневу підтримку, передає УНН

12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" відкрила набір кандидатів на посаду кулеметника. Відсутність військового вишколу чи досвіду роботи зі зброєю не є перешкодою. Якщо є мотивація та бажання вчитися, інструктори підрозділу нададуть усе необхідне від самого початку.

Критерії відбору: хто може стати кулеметником

Щоб обійняти посаду кулеметника в "Азові", не потрібен попередній бойовий досвід. Найбільше цінуються мотивація та бажання працювати. Також важливо мати певні базові якості:

  • Прагнення опанувати важке озброєння й працювати на спільний результат підрозділу;
    • Робота з кулеметом і боєкомплектом вимагає сили, але вона гартується під час вишколу;
      • Вміння зберігати холодний розум і фокус під час інтенсивного бою;
        • Усвідомлення своєї ролі, адже від твоєї роботи залежить безпека всієї групи;
          • Відсутність критичних протипоказань до військової служби.

            Що входить до обов’язків кулеметника

            Вакансія кулеметника в "Азові", окрім роботи з великокаліберною зброєю, передбачає чіткий розрахунок і координацію:

            • Забезпечення вогневого прикриття піхоти в обороні та під час штурмових дій;
              • Придушення вогневих точок і живої сили ворога, обмеження його маневру;
                • Контроль та утримання визначених секторів відповідальності;
                  • Догляд за зброєю, контроль витрати боєкомплекту та швидке усунення затримок;
                    • Вміння оперативно змінювати вогневу позицію та працювати в команді з іншими бійцями.

                      Від базових навичок до повного контролю над зброєю

                      У бригаді "Азов" підрозділі діє чітка система підготовки. Спочатку кожен рекрут проходить інтенсивний базовий курс бойової підготовки. Під час проходження БКБП рекрут розвиває фізичну витривалість, навички тактичної медицини, роботу в команді та пересування в бойових умовах.

                      Після БКБП боєць проходить фаховий етап. Бойові інструктори "Азову" навчають обслуговувати як класичне озброєння, так і сучасні західні кулемети. Рекрут відпрацьовує стрільбу з будь-яких положень. Підготовка завершується тактичним злагодженням у складі відділення, де до автоматизму відточують взаємодію та прикриття позицій.

                      Як долучитися?

                      Щоб стати кулеметником у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов", необхідно заповнити анкету на сайті azov.org.ua або прийти до найближчого рекрутингового центру. Рекрутери дадуть відповіді на усі запитання, допоможуть із ВЛК і проведуть через кожен етап оформлення.

                      Приєднатися до бригади "Азов" можна як за мобілізацією, так і за контрактом. А якщо кандидат уже служить у Силах оборони — рекрутери підкажуть, як оформити переведення з ЗСУ в НГУ, а також з інших структур.

                      Лілія Подоляк

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