Кулеметник у 12-й бригаді "Азов": обов’язки, відбір і фаховий вишкіл
Київ • УНН
12-та бригада НГУ "Азов" шукає кулеметників і навчає новобранців із нуля. Долучитися можна за мобілізацією або контрактом.
Попри всі технологічні особливості сучасної війни, посада кулеметника залишається не менш актуальною. Всюди, де працює піхота, саме кулеметник забезпечує найсуттєвішу вогневу підтримку, передає УНН.
12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" відкрила набір кандидатів на посаду кулеметника. Відсутність військового вишколу чи досвіду роботи зі зброєю не є перешкодою. Якщо є мотивація та бажання вчитися, інструктори підрозділу нададуть усе необхідне від самого початку.
Критерії відбору: хто може стати кулеметником
Щоб обійняти посаду кулеметника в "Азові", не потрібен попередній бойовий досвід. Найбільше цінуються мотивація та бажання працювати. Також важливо мати певні базові якості:
- Прагнення опанувати важке озброєння й працювати на спільний результат підрозділу;
- Робота з кулеметом і боєкомплектом вимагає сили, але вона гартується під час вишколу;
- Вміння зберігати холодний розум і фокус під час інтенсивного бою;
- Усвідомлення своєї ролі, адже від твоєї роботи залежить безпека всієї групи;
- Відсутність критичних протипоказань до військової служби.
Що входить до обов’язків кулеметника
Вакансія кулеметника в "Азові", окрім роботи з великокаліберною зброєю, передбачає чіткий розрахунок і координацію:
- Забезпечення вогневого прикриття піхоти в обороні та під час штурмових дій;
- Придушення вогневих точок і живої сили ворога, обмеження його маневру;
- Контроль та утримання визначених секторів відповідальності;
- Догляд за зброєю, контроль витрати боєкомплекту та швидке усунення затримок;
- Вміння оперативно змінювати вогневу позицію та працювати в команді з іншими бійцями.
Від базових навичок до повного контролю над зброєю
У бригаді "Азов" підрозділі діє чітка система підготовки. Спочатку кожен рекрут проходить інтенсивний базовий курс бойової підготовки. Під час проходження БКБП рекрут розвиває фізичну витривалість, навички тактичної медицини, роботу в команді та пересування в бойових умовах.
Після БКБП боєць проходить фаховий етап. Бойові інструктори "Азову" навчають обслуговувати як класичне озброєння, так і сучасні західні кулемети. Рекрут відпрацьовує стрільбу з будь-яких положень. Підготовка завершується тактичним злагодженням у складі відділення, де до автоматизму відточують взаємодію та прикриття позицій.
Як долучитися?
Щоб стати кулеметником у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов", необхідно заповнити анкету на сайті azov.org.ua або прийти до найближчого рекрутингового центру. Рекрутери дадуть відповіді на усі запитання, допоможуть із ВЛК і проведуть через кожен етап оформлення.
Приєднатися до бригади "Азов" можна як за мобілізацією, так і за контрактом. А якщо кандидат уже служить у Силах оборони — рекрутери підкажуть, як оформити переведення з ЗСУ в НГУ, а також з інших структур.