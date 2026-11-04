Какая правовая позиция Верховного Суда является наиболее цитируемой — инфографика
Киев • УНН
Рекордные почти 279 тысяч цитирований имеет позиция относительно перерасчёта выплат военнослужащим. Далее — пенсионные дела.
Почти 279 тысяч раз встречается в судебных решениях самая популярная правовая позиция Верховного суда. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.
Детали
Абсолютным рекордсменом является правовая позиция по делу о перерасчете денежного обеспечения военнослужащих.
Далее следует позиция относительно доплат к пенсиям бывшим работникам органов внутренних дел — более 205 тысяч цитирований. На третьем месте оказалась позиция относительно перерасчета военных пенсий — более 182 тысяч цитирований.
Среди наиболее цитируемых также есть правовые позиции относительно пенсионных выплат пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, кредитных договоров, взыскания процентов и штрафов по кредитам, а также возмещения расходов на правовую помощь
Напомним
Ранее УНН сообщал, каким образом устанавливают размер и взыскивают алименты с денежного обеспечения военнослужащих.