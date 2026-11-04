Какая правовая позиция Верховного Суда является наиболее цитируемой — инфографика

Почти 279 тысяч раз встречается в судебных решениях самая популярная правовая позиция Верховного суда. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

Абсолютным рекордсменом является правовая позиция по делу о перерасчете денежного обеспечения военнослужащих.

Далее следует позиция относительно доплат к пенсиям бывшим работникам органов внутренних дел — более 205 тысяч цитирований. На третьем месте оказалась позиция относительно перерасчета военных пенсий — более 182 тысяч цитирований.

Среди наиболее цитируемых также есть правовые позиции относительно пенсионных выплат пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, кредитных договоров, взыскания процентов и штрафов по кредитам, а также возмещения расходов на правовую помощь — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, каким образом устанавливают размер и взыскивают алименты с денежного обеспечения военнослужащих.