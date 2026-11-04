Яка правова позиція Верховного Суду є найцитованішою - інфографіка

Майже 279 тисяч разів зустрічається у судових рішеннях найпопулярніша правова позиція Верховного Суду. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

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Абсолютним рекордсменом є правова позиція у справі щодо перерахунку грошового забезпечення військовослужбовців.

Далі йде позиція щодо доплат до пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ із понад 205 тисячами цитувань. На третьому місці опинилась щодо перерахунку військових пенсій із понад 182 тисячами.

Серед найбільш цитованих також є правові позиції щодо пенсійних виплат постраждалим від Чорнобильської катастрофи, кредитних договорів, стягнення відсотків та штрафів за кредитами, а також відшкодування витрат на правничу допомогу - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, яким чином встановлюють розмір та вираховують аліменти з грошового забезпечення військових.