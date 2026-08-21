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"12 Мест Силы Украины" на WOG: проект об уникальных местах Украины

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

"12 Мест Силы Украины" на WOG: проект об уникальных местах Украины.

"12 Мест Силы Украины" на WOG: проект об уникальных местах Украины

К 35-летию Независимости Украины WOG объединился с Аланом Бадоевым и Ольгой Навроцкой — авторами уникальной фэнтезийной вселенной "Хроники Силы". Вместе с командой художников, историков и дизайнеров они создали культурный проект, основанный на украинских легендах и мифологии — от скифских времён до современности. 

Продолжением этой идеи стал совместный проект WOG и авторов "Хроник Силы" — "12 Мест Силы Украины", который открывает украинцам уникальные памятники, где веками формировался дух нашей свободы, рождались легенды и сохранялась память поколений.

В августе накануне Дня Независимости в сети АЗК WOG должен был появиться ограниченный тираж кружек с изображениями этих историко-сакральных локаций. Однако вражеский ракетный обстрел в июле уничтожил большую часть тиража ещё до старта проекта, из-за чего его запуск был отложен. 

"Кружки — это лишь материальный символ, но настоящая сила украинцев  кроется гораздо глубже любых физических форм и проявлений. Она — в нашей памяти, в местах, где веками формировался украинский дух, в преемственности поколений. Враг может разрушать здания, затапливать или выжигать земли, но не способен стереть то, что является частью нашей внутренней карты. Именно этот код мы и называем "Хрониками Силы", — отмечает Алан Бадоев, режиссёр.

"Каждая кружка — это символическое путешествие по нашему наследию. География проекта охватывает самые разнообразные уголки страны: от мистических высот горы Поп Иван и древних пещер Кызыл-Коба в Крыму до казацкой вольницы Хортицы, от магического Писаного Камня в Ивано-Франковской области до скал Буши, заповедных глубин Трахтемирова и дикой красоты Актовского каньона. Некоторые из этих Мест Силы сейчас временно находятся под оккупацией врага, однако мы знаем: они обязательно вернутся в состав свободной Украины, под украинский флаг",  — комментирует Ольга Навроцкая, писательница. 

Эти события не поставили проект на "стоп", а наоборот — придали ему ещё более глубокий смысл. Фокус сместился от знакомства с Местами Силы к осознанию того, что настоящее украинское наследие — это не только места или артефакты. Это наше сопротивление, наша память, жажда знаний и желание передавать свою историю следующим поколениям. 

"С 18 августа на большинстве АЗК сети WOG появится уцелевшая часть ограниченной серии кружек с изображениями 12 исторических локаций Украины. Из-за ограниченного количества кружек, к сожалению, они будут доступны не на всех автозаправочных комплексах, что делает их по-настоящему особенными. То, что должно было рассказывать историю о Местах Силы Украины, сегодня стало частью этой истории. Заезжайте на WOG, наслаждайтесь кофе из особенных кружек и делитесь фотографиями с ними в своих социальных сетях", — комментирует Геннадий Карлинский, директор по маркетингу WOG.

Помимо ограниченного тиража кружек, одной из составляющих проекта является серия аудиоисторий о каждом из 12 Мест Силы Украины, которые после вражеской атаки приобрели особую ценность. Ведь если материальные вещи могут быть утрачены, то знания и память остаются.

Подкаст стал ещё одним инструментом, благодаря которому мы можем прикоснуться к украинским Местам Силы, познать их не только через изображения, но и через голоса. Послушать его можно на Spotify где угодно: в дороге, во время путешествия по Украине или планируя собственный маршрут к Местам Силы. Истории озвучили известные украинцы, чьи голоса помогают по-новому открыть Украину. 

Кроме того, вскоре вселенная "Хроники Силы" получит продолжение — выйдет вторая книга цикла авторства Ольги Навроцкой "Хорт. Первый характерник". Это продолжение истории Хорта — казака-характерника, центрального героя нового украинского эпоса, и его верной напарницы — ведической жрицы-брахманки. 

Евгений Царенко

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