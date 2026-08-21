"12 Місць Сили України" на WOG: проєкт про унікальні місця України.

До 35-річчя Незалежності України WOG об'єднався з Аланом Бадоєвим та Ольгою Навроцькою — авторами унікального фентезійного всесвіту "Хроніки Сили". Разом із командою митців, істориків і дизайнерів вони створили культурний проєкт, заснований на українських легендах і міфології — від скіфських часів до сучасності.

Продовженням цієї ідеї став спільний проєкт WOG та авторів "Хронік Сили" — "12 Місць Сили України", який відкриває українцям унікальні пам'ятки, де століттями формувався дух нашої свободи, народжувалися легенди та зберігалася пам'ять поколінь.

У серпні напередодні Дня Незалежності в мережі АЗК WOG мав з'явитися лімітований наклад горняток із зображеннями цих історико-сакральних локацій. Проте ворожий ракетний обстріл у липні знищив більшу частину тиражу ще до старту проєкту, через що його запуск було відкладено.

"Горнятка — це лише матеріальний символ, але справжня сила українців криється значно глибше за будь-які фізичні форми та прояви. Вона — у нашій пам'яті, у місцях, де століттями формувався український дух, у тяглості поколінь. Ворог може руйнувати будівлі, затоплювати чи випалювати землі, але не здатен стерти те, що є частиною нашої внутрішньої мапи. Саме цей код ми й називаємо "Хроніками Сили", — зазначає Алан Бадоєв, режисер.

"Кожне горнятко — це символічна подорож нашою спадщиною. Географія проєкту охоплює найрізноманітніші куточки країни: від містичних висот гори Піп Іван та прадавніх печер Кизил-Коби в Криму до козацької вольності Хортиці, від магічного Писаного Каменя на Івано-Франківщині до скель Буші, заповідних глибин Трахтемирова та дикої краси Актовського каньйону. Деякі з цих Місць Сили зараз тимчасово перебувають під окупацією ворога, проте ми знаємо: вони обов'язково повернуться до складу вільної України, під український прапор", — коментує Ольга Навроцька, письменниця.

Ці події не поставили проєкт на "стоп", а навпаки — надали йому ще глибшого змісту. Фокус змістився від знайомства з Місцями Сили до усвідомлення того, що справжня українська спадщина — не лише місця чи артефакти. Це наш супротив, наша пам'ять, жага до знань і бажання передавати свою історію наступним поколінням.

"Із 18 серпня на більшості АЗК мережі WOG з’явиться вціліла частина лімітованої серії горняток із зображеннями 12 історичних локацій України. Через обмежену кількість горняток, на жаль, не на всіх автозаправних комплексах вони будуть доступні, що робить їх по-справжньому особливими. Те, що мало розповідати історію про Місця Сили України, сьогодні стало частиною цієї історії. Заїжджайте на WOG, смакуйте кавою в особливих горнятках та діліться світлинами з ними у своїх соцмережах", — коментує Геннадій Карлінський, директор із маркетингу WOG.

Окрім лімітованого накладу горняток, однією зі складових проєкту є серія аудіоісторій про кожне з 12 Місць Сили України, які після ворожої атаки набули особливої цінності. Адже якщо матеріальні речі можуть бути втрачені, то знання і пам'ять залишаються.

Подкаст став ще одним інструментом завдяки якому ми можемо доторкнутися до українських Місць Сили, пізнати їх не лише через зображення, а й через голоси. Прослухати його можна на Spotify будь-де: у дорозі, під час подорожі Україною чи плануючи власний маршрут до Місць Сили. Історії озвучили відомі українці, чиї голоси допомагають по-новому відкрити Україну.

Крім того, невдовзі всесвіт "Хроніки Сили" отримає продовження — вийде друга книга циклу авторства Ольги Навроцької "Хорт. Перший характерник". Це продовження історії Хорта — козака-характерника, центрального героя нового українського епосу, та його вірної напарниці — ведичної жриці-рахманки.