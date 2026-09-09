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На UFW состоялся особый показ SIDLETSKIY совместно с платформой ПУМБ "Жить навстречу"

Киев • УНН

 • 650 просмотра

SIDLETSKIY представил адаптивную коллекцию со сменными накладками на протезы. В показе приняли участие пятеро ветеранов и гражданская женщина.

На UFW состоялся особый показ SIDLETSKIY совместно с платформой ПУМБ "Жить навстречу"

Банк ПУМБ продолжает работать над интеграцией ветеранов и ветеранок с ранениями во все сферы нашей жизни. Инициированная банком платформа «Жить навстречу» и бренд SIDLETSKIY провели показ новой коллекции дизайнера, которую дополнили особые аксессуары — стильные накладки на протезы. Помимо профессиональных моделей, на подиум вышли пятеро ветеранов, а также гражданская девушка, потерявшие конечности в результате войны, передает УНН.

С началом полномасштабной войны в Украине стало значительно больше людей, переживших тяжелые травмы и ампутации, — как военных, так и гражданских. Десятки тысяч украинцев сегодня пользуются протезами конечностей. Это привычная часть их жизни и внешности. Может ли протез быть также частью стиля человека, а не только функциональным медицинским средством, которое пытаются скрывать?

Утвердительным ответом на этот вопрос и стал показ SIDLETSKIY при поддержке «Жить навстречу», Timelapse, U+System и Yanko Foundation, состоявшийся 6 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week.

Бренд представил коллекцию «Сплетено природой» (Woven by Nature), часть образов которой была создана с учетом опыта людей, ежедневно пользующихся протезами. Впервые коллекцию адаптивной одежды дополнили особые аксессуары: сменные накладки на протезы, которые позволяют интегрировать протез в свой образ, сделать его акцентом образа или стильным дополнением. 

Накладки для коллекции создал ветеранский бизнес Timelapse, который основал бывший боевой медик Глеб Бешкарёв, а теперь — предприниматель и победитель второго сезона образовательно-грантовой программы «Жить навстречу». Специально для показа Timelapse изготовили накладки, повторяющие визуальный язык коллекции, — через форму, фактуру и природные мотивы.

В показе уникальной коллекции приняли участие пятеро ветеранов, проходивших протезирование и реабилитацию в U+System, а также гражданская жительница Доброполья Ольга Долга, потерявшая ногу в результате российского авиаудара. 

Их появление на подиуме — это не просто способ презентовать адаптивную одежду, но и убедительная демонстрация: адаптивная мода имеет право и может быть органичной частью fashion-культуры. На показе не было ни одного свободного места, а гости с интересом следили за образами и встречали выход моделей с протезами громкими аплодисментами. И это лучшее подтверждение того, что интеграция ветеранов и ветеранок и построение инклюзивного общества — это движение навстречу друг другу.

Справка

«ЖИТЬ НАВСТРЕЧУ» — платформа интеграции ветеранов и ветеранок в трудовые отношения, предпринимательство, финансовые процессы и общество в целом, созданная по инициативе банка ПУМБ. В 2024 году в рамках платформы была создана образовательно-грантовая программа поддержки ветеранского предпринимательства. За три сезона программы для участия в ней было подано 1045 заявок, 110 команд прошли обучение и подготовили бизнес-планы, а 57 получили финансовую поддержку от ПУМБ. Общая сумма предоставленных грантов составляет 41,5 млн грн.

U+System — центр протезирования и реабилитации, который занимается комплексным возвращением людей после тяжелых травм к активной жизни. Центр объединяет протезирование, физическое восстановление и последующие программы социальной, профессиональной и спортивной реинтеграции.

Timelapse — украинский ветеранский бизнес, специализирующийся на производстве адаптивных товаров для людей с ампутациями, травмами и ограниченной подвижностью. Бренд основал ветеран и бывший боевой медик Глеб Бешкарёв, чтобы облегчить процесс реабилитации раненых военнослужащих и гражданских и помочь им адаптироваться к быту.

SIDLETSKIY — украинский концептуальный бренд одежды, основанный дизайнером Игорем Сидлецким в 2020 году. Помимо прочего, бренд создает линии адаптивной одежды и привлекает к своим показам украинских ветеранов, получивших ранения на войне.

Лилия Подоляк

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