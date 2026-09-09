На UFW відбувся особливий показ SIDLETSKIY спільно з платформою ПУМБ "Жити назустріч"

$44.470.0051.640.04
ukenru
08:54 • 14177 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 27099 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 26335 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 41338 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
9 вересня, 04:31 • 41885 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
9 вересня, 04:22 • 33939 перегляди
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
9 вересня, 04:05 • 22590 перегляди
Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підлітокVideo
9 вересня, 03:49 • 19827 перегляди
Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
9 вересня, 02:16 • 17427 перегляди
рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
9 вересня, 01:37 • 16709 перегляди
У новоросійську після нічної атаки горить мазутний термінал – OSINT-аналізPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3м/с
28%
747мм
Популярнi новини
США заборонять імпорт із Канади молочних продуктів, більшості алкоголю та мотоциклів9 вересня, 03:33 • 9184 перегляди
Що святкують 9 вересня в Україні та світі 9 вересня, 04:00 • 13663 перегляди
"АТЕШ" провів розвідку одного з ключових НПЗ у росії, дані передали Силам оборониVideo9 вересня, 04:47 • 13382 перегляди
МВФ розглядає реформу фінансування боротьби з пандеміями через спалах Еболи в Конго9 вересня, 04:58 • 5068 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 27154 перегляди
Публікації
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 27214 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 46241 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 46593 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 50530 перегляди
France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва ЯшинаPhoto8 вересня, 13:12 • 51568 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Александар Вучич
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Крим
Донецьк
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 37275 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 38650 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 34747 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 92408 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 87284 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Шахед-136
Audi Q5
Опалення

На UFW відбувся особливий показ SIDLETSKIY спільно з платформою ПУМБ "Жити назустріч"

Київ • УНН

 • 150 перегляди

SIDLETSKIY презентував адаптивну колекцію зі змінними накладками на протези. У показі взяли участь п’ятеро ветеранів і цивільна жінка.

На UFW відбувся особливий показ SIDLETSKIY спільно з платформою ПУМБ "Жити назустріч"

Банк ПУМБ продовжує працювати над інтеграцією ветеранів і ветеранок із пораненнями в усі сфери нашого життя. Ініційована банком платформа "Жити назустріч" та бренд SIDLETSKIY провели показ нової колекції дизайнера, яку доповнили особливі аксесуари – стильні накладки на протези. Окрім професійних моделей на подіум вийшли п’ятеро ветеранів, а також цивільна дівчина, які втратили кінцівки внаслідок війни, передає УНН.

З початком повномасштабної війни в Україні стало значно більше людей, які пережили тяжкі травми та ампутації – як військових, так і цивільних. Десятки тисяч українців сьогодні користуються протезами кінцівок. Це звична частина їхнього життя та зовнішності. Чи може протез бути і частиною стилю людини, а не лише функціональним медичним засобом, який намагаються приховувати?

Ствердною відповіддю на це запитання і став показ SIDLETSKIY за підтримки "Жити назустріч", Timelapse, U+System та Yanko Foundation, який відбувся 6 вересня в межах Ukrainian Fashion Week.

Бренд презентував колекцію "Сплетено природою" (Woven by Nature), частина образів якої була створена з урахуванням досвіду людей, які щодня користуються протезами. Вперше колекцію адаптивного одягу доповнили особливі аксесуари: змінні накладки на протези, які дозволяють інтегрувати протез у свій лук, зробити його акцентом образу або стильним доповненням. 

Накладки для колекції створив ветеранський бізнес Timelapse, який заснував колишній бойовий медик Гліб Бєшкарєв, а тепер – підприємець та переможець другого сезону освітньо-грантової програми "Жити назустріч". Спеціально для показу Timelapse зробили накладки, які повторюють візуальну мову колекції – через форму, фактуру та природні мотиви.

У показі унікальної колекції взяли участь п’ятеро ветеранів, які проходили протезування та реабілітацію в U+System, а також цивільна мешканка Добропілля Ольга Долга, яка втратила ногу внаслідок російського авіаудару. 

Їх поява на подіумі – це не просто спосіб презентувати адаптивний одяг, а й переконлива демонстрація: адаптивна мода має і може бути органічною частиною fashion-культури. На показі не було жодного вільного місця, а гості з цікавістю слідкували за луками та зустрічали вихід моделей з протезами гучними оплесками. А це найкраще підтвердження того, що інтеграція ветеранів і ветеранок та розбудова інклюзивного суспільства – це рух назустріч одне одному.

Довідка

"ЖИТИ НАЗУСТРІЧ" — платформа інтеграції ветеранів і ветеранок в трудові відносини, підприємництво, фінансові процеси й суспільство загалом, створена за ініціативи банку ПУМБ. У 2024 році в межах платформи створено освітньо-грантову програму на підтримку ветеранського підприємництва. За три сезони програми для участі в ній було подано 1045 заявок, 110 команд пройшли навчання й підготували бізнес-плани, а 57 – отримали фінансову підтримку від ПУМБ. Загальна сума наданих грантів становить 41,5 млн грн.

U+System — центр протезування та реабілітації, який працює над комплексним поверненням людей після тяжких травм до активного життя. Центр поєднує протезування, фізичне відновлення та подальші програми соціальної, професійної й спортивної реінтеграції.

Timelapse — український ветеранський бізнес, який спеціалізується на виробництві адаптивних товарів для людей з ампутаціями, травмами та обмеженою рухливістю. Бренд заснував ветеран і колишній бойовий медик Гліб Бєшкарєв для того, щоб полегшити процес реабілітації поранених військових та цивільних і допомогти їм адаптуватися до побуту.

SIDLETSKIY — український концептуальний бренд одягу, заснований дизайнером Ігорем Сідлецьким у 2020 році. Серед іншого бренд створює лінійки адаптивного одягу та залучає до своїх показів українських ветеранів, які отримали поранення на війні.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Бренд
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Україна