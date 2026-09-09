На UFW відбувся особливий показ SIDLETSKIY спільно з платформою ПУМБ "Жити назустріч"

Банк ПУМБ продовжує працювати над інтеграцією ветеранів і ветеранок із пораненнями в усі сфери нашого життя. Ініційована банком платформа "Жити назустріч" та бренд SIDLETSKIY провели показ нової колекції дизайнера, яку доповнили особливі аксесуари – стильні накладки на протези. Окрім професійних моделей на подіум вийшли п’ятеро ветеранів, а також цивільна дівчина, які втратили кінцівки внаслідок війни, передає УНН.

З початком повномасштабної війни в Україні стало значно більше людей, які пережили тяжкі травми та ампутації – як військових, так і цивільних. Десятки тисяч українців сьогодні користуються протезами кінцівок. Це звична частина їхнього життя та зовнішності. Чи може протез бути і частиною стилю людини, а не лише функціональним медичним засобом, який намагаються приховувати?

Ствердною відповіддю на це запитання і став показ SIDLETSKIY за підтримки "Жити назустріч", Timelapse, U+System та Yanko Foundation, який відбувся 6 вересня в межах Ukrainian Fashion Week.

Бренд презентував колекцію "Сплетено природою" (Woven by Nature), частина образів якої була створена з урахуванням досвіду людей, які щодня користуються протезами. Вперше колекцію адаптивного одягу доповнили особливі аксесуари: змінні накладки на протези, які дозволяють інтегрувати протез у свій лук, зробити його акцентом образу або стильним доповненням.

Накладки для колекції створив ветеранський бізнес Timelapse, який заснував колишній бойовий медик Гліб Бєшкарєв, а тепер – підприємець та переможець другого сезону освітньо-грантової програми "Жити назустріч". Спеціально для показу Timelapse зробили накладки, які повторюють візуальну мову колекції – через форму, фактуру та природні мотиви.

У показі унікальної колекції взяли участь п’ятеро ветеранів, які проходили протезування та реабілітацію в U+System, а також цивільна мешканка Добропілля Ольга Долга, яка втратила ногу внаслідок російського авіаудару.

Їх поява на подіумі – це не просто спосіб презентувати адаптивний одяг, а й переконлива демонстрація: адаптивна мода має і може бути органічною частиною fashion-культури. На показі не було жодного вільного місця, а гості з цікавістю слідкували за луками та зустрічали вихід моделей з протезами гучними оплесками. А це найкраще підтвердження того, що інтеграція ветеранів і ветеранок та розбудова інклюзивного суспільства – це рух назустріч одне одному.

Довідка

"ЖИТИ НАЗУСТРІЧ" — платформа інтеграції ветеранів і ветеранок в трудові відносини, підприємництво, фінансові процеси й суспільство загалом, створена за ініціативи банку ПУМБ. У 2024 році в межах платформи створено освітньо-грантову програму на підтримку ветеранського підприємництва. За три сезони програми для участі в ній було подано 1045 заявок, 110 команд пройшли навчання й підготували бізнес-плани, а 57 – отримали фінансову підтримку від ПУМБ. Загальна сума наданих грантів становить 41,5 млн грн.

U+System — центр протезування та реабілітації, який працює над комплексним поверненням людей після тяжких травм до активного життя. Центр поєднує протезування, фізичне відновлення та подальші програми соціальної, професійної й спортивної реінтеграції.

Timelapse — український ветеранський бізнес, який спеціалізується на виробництві адаптивних товарів для людей з ампутаціями, травмами та обмеженою рухливістю. Бренд заснував ветеран і колишній бойовий медик Гліб Бєшкарєв для того, щоб полегшити процес реабілітації поранених військових та цивільних і допомогти їм адаптуватися до побуту.

SIDLETSKIY — український концептуальний бренд одягу, заснований дизайнером Ігорем Сідлецьким у 2020 році. Серед іншого бренд створює лінійки адаптивного одягу та залучає до своїх показів українських ветеранів, які отримали поранення на війні.