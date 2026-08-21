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ВАКС арестовал Максима Микитася с залогом в 30 млн гривен

Киев • УНН

 • 5540 просмотра

ВАКС взял Максима Микитася под стражу с залогом 30 млн гривен вместо запрошенных прокуратурой 200 млн. Он заявил о готовности сотрудничать.

ВАКС арестовал Максима Микитася с залогом в 30 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 21 августа избрал бывшему народному депутату и экс-главе «Укрбуда» Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 30 млн гривен залога. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отметим, что прокуратура просила установить залог в размере 200 млн гривен. Однако во время судебного заседания Микитась заявил, что готов сотрудничать со следствием. В то же время уголовное производство против него он назвал «политической манипуляцией».

Адвокат Микитася, в свою очередь, пытался убедить председательствующего судью в том, что сумма залога должна быть «посильной» для его подзащитного. Ведь, по его словам, экс-глава «Укрбуда» не располагает суммой в 200 млн гривен, на которой настаивал государственный обвинитель.

Также защитник объяснил, почему содержание под стражей — не лучшая мера пресечения для его клиента. Юрист убеждал суд, что Микитась не владеет денежными и бизнес-активами в других государствах и не имеет близких, родственников или просто хороших знакомых за границей. А значит, у него нет и мотивации выезжать за пределы Украины.

Особое внимание адвокат акцентировал на том, что сам Микитась согласился сотрудничать со следствием. А следовательно, не будет скрываться от правосудия. Поэтому крайне необязательно останавливаться на такой мере пресечения, как арест.

Однако председательствующего судью его доказательства не убедили.

Контекст

Микитась — один из фигурантов дела, которое НАБУ и САП расследуют в рамках спецоперации «Форест Гамп». По версии следствия, он вместе с другими лицами мог быть причастен к деятельности преступной организации, занимавшейся рейдерскими захватами предприятий и легализацией средств.

Один из эпизодов производства касается 150 млн гривен, которые, по данным следствия, должны были быть легализованы через подконтрольные компании и использованы для внесения залога за одного из фигурантов другого антикоррупционного расследования — операции «Мидас».

В материалах следствия говорится, что в июне 2026 года участники вероятной преступной организации получили 150 млн гривен наличными, которые планировали провести через ряд компаний, чтобы придать им вид средств законного происхождения. Впоследствии деньги должны были использовать в качестве залога. По данным антикоррупционных организаций, речь шла о залоге за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, НАБУ и САП связывают деятельность группы с вероятными рейдерскими захватами двух предприятий осенью 2025 года. Стоимость их активов правоохранители оценивают примерно в 248 млн гривен. Следствие также проверяет попытку завладения другой недвижимостью в Киеве стоимостью более 200 млн гривен.

По версии НАБУ, во время реализации схем могли использоваться поддельные судебные решения и документы, вмешательство в электронные кабинеты государственных регистраторов и оформление корпоративных прав на номинальных владельцев.

Защита Микитася отрицает преступный характер вменяемых ему действий. Адвокаты утверждали, что действия вокруг отдельных предприятий были направлены на восстановление имущественных прав бизнесмена, которые, по их версии, были нарушены ранее.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Максим Микитась стал одним из фигурантов спецоперации НАБУ и САП под названием «Форест Гамп», о которой антикоррупционные органы сообщили 19 августа.

Александра Василенко

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