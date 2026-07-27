От симуляционных центров до международной практики: что предлагает абитуриентам Университет медицины и социальных наук

Для современных абитуриентов важен не только сам факт получения высшего образования. При выборе университета они все чаще оценивают, насколько обучение поможет приобрести практические навыки, адаптироваться к требованиям профессии и найти возможности для развития еще в студенческие годы, передает УНН.

Университет медицины и социальных наук развивает образовательную модель, в которой сочетаются академическая подготовка, современные технологии и практический опыт. Именно такой подход все чаще привлекает внимание абитуриентов.

"Наш приоритет – создать условия, где теория сразу подкрепляется передовыми технологиями и реальной практикой. Мы стремимся, чтобы каждый студент чувствовал индивидуальную поддержку, развивал свой потенциал и выходил из университета готовым к профессиональным вызовам", – подчеркивает Антон Смирнов, президент Университета медицины и социальных наук.

Сегодня учебное заведение осуществляет подготовку обучающихся по ряду востребованных специальностей. Среди них – медицина, стоматология, фармация, сестринское дело, психология, образовательные, педагогические науки, а также менеджмент.

Студенты отрабатывают профессиональные навыки в симуляционном центре на реалистичных клинических кейсах, а с помощью современных цифровых технологий и интерактивных платформ учатся действовать в условиях, максимально приближенных к реальной медицинской практике.

Международная интеграция – один из ключевых векторов развития университета. Ярким примером является Центр клинической подготовки в Румынии. Этот масштабный проект позволяет студентам проходить практику в ведущих европейских больницах под пристальным наблюдением опытных менторов, преподавателей и практикующих врачей.

Абитуриенты могут выбрать очную или заочную форму обучения в зависимости от специальности. Для отдельных образовательных программ предусмотрена возможность поступления на основе уже полученного образовательного уровня младшего бакалавра или младшего специалиста.

Также при университете постоянно действуют подготовительные курсы, которые помогают абитуриентам систематизировать знания, устранить пробелы и качественно подготовиться к вступительной кампании.

Поскольку Университет медицины и социальных наук расположен в Харькове, для абитуриентов применяется региональный коэффициент 1,07. После его учета расчетный конкурсный балл для поступления на специальности "Медицина" и "Стоматология" составляет 140,2, а для специальности "Фармация" – 130,8. Такой механизм призван обеспечить дополнительную поддержку абитуриентов, которые выбирают обучение в Харькове, и способствовать сохранению города как одного из ведущих образовательных центров Украины.

В мире, где требования к медицинским специалистам постоянно растут, особое значение приобретает качество практической подготовки и способность университета адаптировать обучение к современным вызовам. Сочетание академических знаний, инновационных технологий, международного опыта и реальной клинической практики позволяет будущим специалистам получить не только диплом, но и необходимые компетенции для успешного профессионального развития. Именно такой подход сегодня становится определяющим критерием выбора высшего учебного заведения для многих абитуриентов.