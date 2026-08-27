Собственное топливо, кафе и зарядки для электрокаров: какой будет сеть FENIX energy

Новая сеть АЗС FENIX energy, которую создаёт группа компаний ЗПЕК, планирует продавать собственные брендированные бензин и дизельное топливо, а также рассматривает развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом операционный директор FENIX energy Сергей Белых рассказал в интервью Korrespondent.net, передает УНН.

При этом в компании ещё определяются относительно целесообразности продажи сжиженного газа на новых АЗС.

"Да, у FENIX будет собственное брендированное топливо — и бензин, и дизель. Честно говоря, думаем, стоит ли добавлять сжиженный газ, ведь этот продукт накладывает огромные ограничения при планировании АЗС, а объёмы потребления падают. В свою очередь, время диктует повышенное внимание к зарядной инфраструктуре, изучаем этот вопрос", — отметил Белых.

FENIX energy планируют строить не только как место для заправки автомобиля. На станциях будут работать полноценные магазины и кафе, также компания намерена развивать собственное гастрономическое направление.

Для его запуска ЗПЕК планирует использовать опыт других бизнесов своих акционеров в сфере общественного питания. В частности, речь идёт о производстве замороженной продукции, полуфабрикатов и готовых блюд.

Отдельное внимание компания планирует уделять сервису. По словам операционного директора сети, FENIX energy будет позиционироваться как современная украинская сеть с повышенным уровнем комфорта, понятным сервисом и высоким качеством топлива.

Первые АЗС FENIX должны появиться уже в сентябре-октябре. На начальном этапе сеть будет развиваться преимущественно на западе и в центре Украины, а до конца года ЗПЕК планирует выйти на 20 построенных объектов.