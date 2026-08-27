Власне пальне, кафе та зарядки для електрокарів: якою буде мережа FENIX energy
Київ • УНН
Нова мережа FENIX energy продаватиме брендовані бензин і дизель, а також розвиватиме магазини, кафе та зарядки для електромобілів. Перші АЗС відкриють у вересні-жовтні на заході й у центрі України.
Нова мережа АЗС FENIX energy, яку створює група компаній ЗПЕК, планує продавати власні брендовані бензин і дизельне пальне, а також розглядає розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів. Про це операційний директор FENIX energy Сергій Бєлих розповів в інтерв'ю Korrespondent.net, передає УНН.
Водночас у компанії ще визначаються щодо доцільності продажу скрапленого газу на нових АЗС.
"Так, у FENIX буде власне брендоване пальне – і бензин, і дизель. Чесно кажучи, думаємо, чи варто додавати скраплений газ, адже цей продукт накладає величезні обмеження при плануванні АЗС, а обсяги споживання падають. Своєю чергою, час диктує підвищену увагу до зарядної інфраструктури, вивчаємо це питання", – зазначив Бєлих.
FENIX energy планують будувати не лише як місце для заправки автомобіля. На станціях працюватимуть повноцінні магазини та кафе, також компанія має намір розвивати власний гастрономічний напрям.
Для його запуску ЗПЕК планує використати досвід інших бізнесів своїх акціонерів у сфері громадського харчування. Зокрема, йдеться про виробництво замороженої продукції, напівфабрикатів та готових страв.
Окрему увагу компанія планує приділяти сервісу. За словами операційного директора мережі, FENIX energy позиціонуватиметься як сучасна українська мережа з підвищеним рівнем комфорту, зрозумілим сервісом та високою якістю пального.
Перші АЗС FENIX мають з'явитися вже у вересні-жовтні. На початковому етапі мережа розвиватиметься переважно на заході та в центрі України, а до кінця року ЗПЕК планує вийти на 20 збудованих об'єктів.