Все, что нужно знать о Black Friday 2026 в Украине

$45.4451.04
ukenru
14:31 • 32 просмотра
Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом
14:09 • 1492 просмотра
Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве
13:42 • 3398 просмотра
ФИФА отказывается от планов расширения следующего чемпионата мира
13:00 • 6202 просмотра
Украина до конца 2027 года должна принять закон о платных дорогах - Мининфраструктуры
12:00 • 7950 просмотра
Европа настаивает на том, чтобы путин прекратил войну в Украине, прежде чем обсуждать "обеспокоенности" рф - Bloomberg
09:59 • 13969 просмотра
россия трижды за ночь атаковала объект "Нафтогаза"
09:50 • 14202 просмотра
Массированный удар рф повредил сети передачи от АЭС, значительные последствия в столичном регионе
7 ноября, 07:49 • 17099 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Нептунами" производителя комплектующих для ракет рф "Протон" в Орле
7 ноября, 06:59 • 16241 просмотра
россия уже использует свой аналог Starlink "Рассвет" над Украиной - ГУР
7 ноября, 06:30 • 16098 просмотра
В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрытPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Снег и дождь охватят часть Украины 7 ноябряPhoto7 ноября, 04:59 • 4722 просмотра
Россия незаконно вербует граждан Центральной Азии на войну против Украины — ЦПД7 ноября, 05:27 • 5876 просмотра
4 ракеты обезвредили во время массированной атаки рф баллистикой с "Цирконами"7 ноября, 07:18 • 16519 просмотра
Зеленский: рф запустила 36 баллистических ракет, ударила по соединяющим Киев с АЭС подстанциямPhotoVideo08:41 • 13427 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo08:57 • 9326 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 29201 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 44701 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 34227 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 58549 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 58404 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo08:57 • 9414 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 20433 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 19245 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 23384 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 23998 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
9К720 Искандер
Техника
Таймс

Все, что нужно знать о Black Friday 2026 в Украине

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Чёрная пятница 2026 года состоится 27 ноября, а распродажи могут продолжаться до Киберпонедельника. Рассказываем, что покупать и как проверять скидки.

Все, что нужно знать о Black Friday 2026 в Украине

Черная пятница в 2026 году приходится на 27 ноября. В этот день магазины электроники, бытовой техники, одежды и товаров для дома предлагают скидки, специальные цены и акционные комплекты. Некоторые продавцы начнут распродажу раньше и продлят ее до конца месяца, передает УНН.

Чтобы получить реальную выгоду, стоит заранее выбрать нужные товары, проверить их обычную стоимость и сравнить предложения разных магазинов. В этой статье разбираемся, чего ожидать от Black Friday 2026 в Украине, когда стартуют скидки, что выгодно покупать и как не попасться на маркетинговые уловки.

Когда начнется Black Friday 2026 и сколько продлятся скидки

В Украине нет единого графика распродаж: каждый магазин сам выбирает дату старта и продолжительность акций. Одни продавцы запускают Black Week за несколько дней до главного события, другие сохраняют специальные предложения до Киберпонедельника, который в 2026 году приходится на 30 ноября.

Покупателям не обязательно ждать 27 ноября: выгодные предложения появятся раньше, а популярные модели могут закончиться еще до главного дня распродажи. Следите за акциями на сайтах магазинов и добавляйте интересные товары в избранное. Так вы быстрее заметите изменение стоимости и успеете оформить заказ.

Что выгодно покупать на Черную пятницу

Black Friday подходит для крупных покупок и обновления техники. В ноябре стоит присмотреться к нескольким категориям:

  1. Смартфоны и гаджеты. Сравните актуальные модели iPhone, Samsung и Xiaomi. Проверьте объем памяти, камеры, автономность и поддержку обновлений.
    1. Ноутбуки и компьютеры. Выбирайте конфигурацию под свои задачи. Для работы и учебы хватит одной производительности, для игр и монтажа потребуется другая.
      1. Бытовая техника. Присмотритесь к холодильникам, стиральным машинам, пылесосам, кофемашинам и роботам-пылесосам.
        1. Телевизоры. Сравните диагональ, разрешение, тип матрицы и частоту обновления экрана.
          1. Товары для дома. В распродажу можно поискать мебель, посуду, освещение и полезные кухонные приборы.
            1. Одежда и обувь. Ноябрьские акции подходят для покупки зимних курток, сапог, термобелья и аксессуаров.

              Black Friday дает возможность выгодно приобрести новогодние подарки. Пример — беспроводные наушники, смарт-часы, игровые аксессуары и портативные колонки.

              Как проверить скидки и не переплатить

              Перед оформлением заказа проверьте несколько моментов:

              1. Историю цены. Сравните текущую стоимость с предыдущей, чтобы понять, нет ли обмана.
                1. Точную модель. Проверяйте артикул и характеристики — внешне похожие гаджеты могут иметь разные функции.
                  1. Условия акции. Уточните сроки действия скидки, необходимость промокода и ограничения по оплате.
                    1. Репутацию продавца. Проверьте отзывы, гарантию, контакты и условия доставки.
                      1. Итоговую стоимость. Учитывайте доставку, дополнительные услуги и возможные комиссии.

                        Black Friday 2026 — хороший повод купить нужную технику и товары для дома по привлекательной стоимости!

                        Лилия Подоляк

                        Новости Бизнеса
                        Новый год
                        Техника
                        Украина