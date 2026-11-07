Все, что нужно знать о Black Friday 2026 в Украине
Киев • УНН
Чёрная пятница 2026 года состоится 27 ноября, а распродажи могут продолжаться до Киберпонедельника. Рассказываем, что покупать и как проверять скидки.
Черная пятница в 2026 году приходится на 27 ноября. В этот день магазины электроники, бытовой техники, одежды и товаров для дома предлагают скидки, специальные цены и акционные комплекты. Некоторые продавцы начнут распродажу раньше и продлят ее до конца месяца, передает УНН.Чтобы получить реальную выгоду, стоит заранее выбрать нужные товары, проверить их обычную стоимость и сравнить предложения разных магазинов. В этой статье разбираемся, чего ожидать от Black Friday 2026 в Украине, когда стартуют скидки, что выгодно покупать и как не попасться на маркетинговые уловки.
Когда начнется Black Friday 2026 и сколько продлятся скидки
В Украине нет единого графика распродаж: каждый магазин сам выбирает дату старта и продолжительность акций. Одни продавцы запускают Black Week за несколько дней до главного события, другие сохраняют специальные предложения до Киберпонедельника, который в 2026 году приходится на 30 ноября.
Покупателям не обязательно ждать 27 ноября: выгодные предложения появятся раньше, а популярные модели могут закончиться еще до главного дня распродажи. Следите за акциями на сайтах магазинов и добавляйте интересные товары в избранное. Так вы быстрее заметите изменение стоимости и успеете оформить заказ.
Что выгодно покупать на Черную пятницу
Black Friday подходит для крупных покупок и обновления техники. В ноябре стоит присмотреться к нескольким категориям:
- Смартфоны и гаджеты. Сравните актуальные модели iPhone, Samsung и Xiaomi. Проверьте объем памяти, камеры, автономность и поддержку обновлений.
- Ноутбуки и компьютеры. Выбирайте конфигурацию под свои задачи. Для работы и учебы хватит одной производительности, для игр и монтажа потребуется другая.
- Бытовая техника. Присмотритесь к холодильникам, стиральным машинам, пылесосам, кофемашинам и роботам-пылесосам.
- Телевизоры. Сравните диагональ, разрешение, тип матрицы и частоту обновления экрана.
- Товары для дома. В распродажу можно поискать мебель, посуду, освещение и полезные кухонные приборы.
- Одежда и обувь. Ноябрьские акции подходят для покупки зимних курток, сапог, термобелья и аксессуаров.
Black Friday дает возможность выгодно приобрести новогодние подарки. Пример — беспроводные наушники, смарт-часы, игровые аксессуары и портативные колонки.
Как проверить скидки и не переплатить
Перед оформлением заказа проверьте несколько моментов:
- Историю цены. Сравните текущую стоимость с предыдущей, чтобы понять, нет ли обмана.
- Точную модель. Проверяйте артикул и характеристики — внешне похожие гаджеты могут иметь разные функции.
- Условия акции. Уточните сроки действия скидки, необходимость промокода и ограничения по оплате.
- Репутацию продавца. Проверьте отзывы, гарантию, контакты и условия доставки.
- Итоговую стоимость. Учитывайте доставку, дополнительные услуги и возможные комиссии.
Black Friday 2026 — хороший повод купить нужную технику и товары для дома по привлекательной стоимости!