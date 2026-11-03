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WOG и Visa в пятый раз запускают благотворительную инициативу "Добропаливо" в поддержку гуманитарных миссий

Киев • УНН

 • 276 просмотра

С 3 ноября по 14 декабря WOG и Visa реализуют инициативу "Добропаливо".

WOG и Visa в пятый раз запускают благотворительную инициативу "Добропаливо" в поддержку гуманитарных миссий

С 3 ноября по 14 декабря 2026 года сеть АЗК WOG совместно с Visa реализует благотворительную инициативу "Добропаливо", которая проходит пять лет подряд для обеспечения топливом благотворительных фондов и гуманитарных организаций, эвакуирующих людей, доставляющих гуманитарную помощь и оказывающих медицинскую поддержку на прифронтовых и деоккупированных территориях. 

Чтобы присоединиться к инициативе, достаточно приобрести на АЗК WOG "Добропаливо" на любую сумму, сообщив оператору на кассе о желании передать его гуманитарным миссиям. При оплате картой Visa количество приобретённого для гуманитарных миссий "Добропалива" автоматически удваивается. Также сделать взнос можно через терминалы самообслуживания WOG PAY BOX, выбрав раздел "Благотворительность".

"Война становится всё более жестокой, а потребность в помощи лишь возрастает. Пятый год подряд "Добропаливо" объединяет украинцев на АЗК WOG, чтобы поддержать благотворительные фонды, волонтёров и гуманитарные миссии, которые работают рядом с линией фронта. Людей, которые выбрали путь помощи, которые не устали спасать, эвакуировать — быть там, где это критически необходимо.  Присоединяйтесь к инициативе WOG и Visa: каждый донат, оплаченный картой Visa, будет удвоен. А это вдвое больше возможностей для тех, кто ежедневно отправляется туда, откуда другие вынуждены уезжать. И где их помощь нужна именно сейчас", — подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

В этом году "Добропаливо" будет направлено:

  • Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова, врачи-добровольцы которого спасают и эвакуируют раненых; 
    • проекту "Птахи" от благотворительного фонда "Відчуй", команды которого доставляют на прифронтовые и деоккупированные территории продукты питания и медикаменты, а также эвакуируют людей и брошенных домашних животных; 
      • фонду "Життєлюб", команда которого обеспечивает пожилых людей горячими обедами, а также помогает эвакуировать людей и животных, организовывать выпечку и доставку хлеба и поддерживать жителей прифронтовых населённых пунктов; 
        • Гуманитарному фонду Сергея Притулы, команда которого помогает гражданскому населению преодолевать последствия войны. Фонд поддерживает медицинские учреждения, обеспечивает спасателей и коммунальные службы необходимой техникой и оборудованием, реконструирует и обустраивает школьные укрытия и способствует гуманитарному разминированию Украины.

          "Для гуманитарных организаций, которые ежедневно работают на прифронтовых и деоккупированных территориях, топливо — это возможность своевременно оказать помощь там, где она больше всего нужна: эвакуировать раненых, доставить продукты питания и лекарства, спасти брошенных домашних животных или обеспечить доступ к медицинским услугам. Уже пятый год подряд мы вместе с WOG поддерживаем гуманитарные миссии и объединяем украинцев вокруг общего доброго дела. Эта инициатива показывает, как совместными усилиями бизнеса и украинцев можно обеспечивать реальную поддержку тем, кто помогает людям и общинам в самых сложных условиях", — отметила Татьяна Чёрная, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине.

          Инициатива "Добропаливо" реализуется WOG и Visa ежегодно с 2022 года. В её основе — принцип "подвешенного Добропалива": каждый желающий может приобрести его для благотворительных фондов и гуманитарных организаций, которые используют "Добропаливо" для эвакуации людей, доставки гуманитарной помощи и оказания медицинских услуг на прифронтовых и деоккупированных территориях. При оплате картой Visa количество приобретённого "Добропаливо" автоматически удваивается, что позволяет увеличить объёмы помощи.

          Лилия Подоляк

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