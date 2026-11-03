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WOG та Visa вп’яте запускають благодійну ініціативу "Добропаливо" для підтримки гуманітарних місій

Київ • УНН

 • 398 перегляди

З 3 листопада до 14 грудня WOG і Visa реалізують ініціативу "Добропаливо".

WOG та Visa вп’яте запускають благодійну ініціативу "Добропаливо" для підтримки гуманітарних місій

З 3 листопада до 14 грудня 2026 року мережа АЗК WOG спільно з Visa реалізують благодійну ініціативу "Добропаливо", яка проходить пʼять років поспіль для забезпечення пальним благодійних фондів і гуманітарних організацій, які евакуюють людей, доставляють гуманітарну допомогу та надають медичну підтримку на прифронтових і деокупованих територіях. 

Щоб долучитися до ініціативи, достатньо придбати на АЗК WOG "Добропаливо" на будь-яку суму, повідомивши оператора на касі про бажання передати його гуманітарним місіям. При оплаті карткою Visa кількість придбаного для гуманітарних місій "Добропалива" автоматично подвоюватиметься. Також зробити внесок можна через термінали самообслуговування WOG PAY BOX, обравши розділ "Благодійність".

"Війна стає дедалі жорстокішою, а потреба в допомозі лише зростає. П'ятий рік поспіль "Добропаливо" об’єднує українців на АЗК WOG, щоб підтримати благодійні фонди, волонтерів і гуманітарні місії, які працюють поруч із лінією фронту. Людей, які обрали шлях допомоги, які не втомилися рятувати, евакуювати – бути там, де критично потрібні.  Долучайтеся до ініціативи WOG та Visa: кожен донат, оплачений карткою Visa, буде подвоєний. А це вдвічі більше можливостей для тих, хто щодня вирушає туди, звідки інші змушені виїжджати. І де їхня допомога потрібна саме зараз", – підкреслив Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

Цього року "Добропаливо" буде спрямовано:

  • Першому добровольчому мобільному шпиталю ім. Миколи Пирогова, медики-добровольці якого рятують та евакуюють поранених; 
    • проєкту "Птахи" від благодійного фонду "Відчуй", команди яких здійснюють доставку на прифронтові та деокуповані території продуктів харчування та медикаментів, а також евакуюють людей та покинутих домашніх улюбленців; 
      • фонду "Життєлюб", команда якого забезпечує літніх людей гарячими обідами, а також допомагає евакуювати людей і тварин, організовувати випікання та доставку хліба й підтримувати мешканців прифронтових населених пунктів; 
        • Гуманітарному фонду Сергія Притули, команда якого допомагає цивільному населенню долати наслідки війни. Фонд підтримує медичні заклади, забезпечує рятувальників і комунальні служби необхідною технікою та обладнанням, реконструює та облаштовує шкільні укриття та сприяє гуманітарному розмінуванню України.

          "Для гуманітарних організацій, які щодня працюють на прифронтових і деокупованих територіях, пальне – це можливість вчасно надати допомогу там, де вона найбільше потрібна: евакуювати поранених, доставити продукти харчування та ліки, врятувати покинутих домашніх тварин або забезпечити доступ до медичних послуг. Уже п’ятий рік поспіль ми разом із WOG підтримуємо гуманітарні місії та об’єднуємо українців навколо спільної доброї справи. Ця ініціатива показує, як спільними зусиллями бізнесу та українців можна забезпечувати реальну підтримку тим, хто допомагає людям і громадам у найскладніших умовах", – зазначила Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні.

          Ініціатива "Добропаливо" реалізується WOG та Visa щороку з 2022 року. В її основі – принцип "підвішеного Добропалива": кожен охочий може придбати його для благодійних фондів і гуманітарних організацій, які використовують "Добропаливо" для евакуації людей, доставки гуманітарної допомоги та надання медичних послуг на прифронтових і деокупованих територіях. При оплаті карткою Visa кількість придбаного "Добропалива" автоматично подвоюється, що дозволяє збільшити обсяги допомоги.

          Лілія Подоляк

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