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Европа оценила украинский сервис: Emily Resort Григория Козловского получил три престижные награды

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Emily Resort Григория Козловского получил три награды World Luxury Awards 2026. Emily Resort как лучший премиальный медицинский курорт Европы сочетает развитие премиального отдыха с поддержкой медицины и ВСУ.

Европа оценила украинский сервис: Emily Resort Григория Козловского получил три престижные награды
Григорий Козловский

Украинский комплекс Emily Resort, владельцем которого является бизнесмен и меценат Григорий Козловский, завоевал сразу несколько престижных наград международной премии World Luxury Awards 2026. Главным достижением стало звание Best Luxury Medical Resort in Europe, которое присуждается в категории премиальных медицинских курортов.

Кроме того, Emily Wellness & SPA получил награду Best Luxury Spa & Stay in Ukraine, а ресторан "М’ЯСО" был отмечен в категории Best Luxury Steakhouse in Ukraine.

Три награды охватили различные направления работы комплекса и подтвердили его позиции в сфере премиального отдыха, оздоровления и гастрономии. Для Григория Козловского это важный результат развития Emily Resort как многофункционального пространства, объединяющего медицину, wellness-услуги и высокий уровень гостеприимства.

Emily Resort: современная медицина и пятизвёздочный сервис

Концепция Emily Resort предусматривает сочетание инновационных медицинских и wellness-технологий с комфортом премиального курорта. Такой формат ориентирован не только на отдых, но и на восстановление организма и заботу о здоровье.

Именно комплексный подход стал одной из ключевых особенностей проекта. Гости могут получать оздоровительные услуги в среде, где внимание к самочувствию сочетается с высокими стандартами сервиса.

"Мы стремимся развивать Emily Resort как пространство, в котором современные технологии, профессиональный подход к оздоровлению и гостеприимство работают вместе. Для нас важно, чтобы украинский курорт соответствовал международным ожиданиям и одновременно оставался проектом, которым будет гордиться Украина", отметил Григорий Козловский.

Международное признание Emily Resort также демонстрирует потенциал украинской индустрии гостеприимства, которая продолжает развиваться даже в условиях полномасштабной войны.

Григорий Козловский: развитие бизнеса и поддержка украинской медицины

Отдельным направлением деятельности Григория Козловского остаётся благотворительность. Вместе с футбольным клубом "Рух" и Emily Resort он участвует в инициативах, направленных на помощь Вооружённым силам Украины, военным, гражданским и медицинским учреждениям.

По итогам 2024 года на нужды украинских защитников и медицинских учреждений было направлено более 24 млн грн.

Важным примером такой поддержки стала помощь Национальному реабилитационному центру Unbroken во Львове. ФК "Рух", его основатель Григорий Козловский и Emily Resort передали учреждению 2 млн грн на приобретение комплекта кардиохирургических инструментов для проведения малоинвазивных операций.

Средства также направлялись на протезирование и реабилитацию украинских военных и гражданских в центрах Superhumans и Unbroken. Отдельное внимание уделили поддержке детской больницы "Охматдет" после российского ракетного удара.

"Кубок Героев" – ещё одно направление благотворительной деятельности

В октябре 2026 года на территории Emily Resort в четвёртый раз провели благотворительный футбольный турнир "Кубок Героев", посвящённый Дню защитников и защитниц Украины. Инициаторами мероприятия стали футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский. Турнир объединил спортивное сообщество вокруг поддержки украинских военных и стал примером того, как футбольные мероприятия могут выполнять не только спортивную, но и общественно важную функцию.

Григорий Петрович Козловский известен как основатель ФК "Рух" и его футбольной академии, предприниматель и меценат. Развитие спорта, социальные проекты и поддержка ВСУ остаются важными направлениями его деятельности.

Награды World Luxury Awards 2026 усилили международную узнаваемость Emily Resort. В то же время благотворительные взносы в поддержку медицинских учреждений, реабилитационных центров и украинских защитников свидетельствуют о том, что деятельность Григория Козловского и Emily Resort охватывает не только сферу гостеприимства, но и помощь обществу в условиях войны.

Лилия Подоляк

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