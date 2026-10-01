"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" - совместный проект WOG и Благотворительного фонда Сергея Притулы
Киев • УНН
"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" — совместный проект WOG и Благотворительного фонда Сергея Притулы.
Сеть АЗК WOG и Благотворительный фонд Сергея Притулы запускают новый проект, целью которого является поддержка Сил обороны, — "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ".
Проект стартует 1 октября 2026 г. и продлится до 11 января 2027 г. Присоединиться к нему может каждый гость сети АЗК WOG. Покупая горячие напитки, клиенты автоматически становятся частью проекта: 2 грн с каждой такой чашки компания перечисляет на закупку разведывательных БПЛА самолётного типа Sokіl для Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Если рядом нет АЗК WOG или вы находитесь за пределами Украины, поддержать проект можно, сделав пожертвование напрямую Благотворительному фонду Сергея Притулы.
"Разведчики" для ДШВ" — девятый флайт проекта "WOGОНЬ ДОПОМОГИ", который WOG реализует с июня 2024 года. За это время мы доказали, что помогать может каждый, а самое простое ежедневное действие — чашка любимого кофе — способно стать системной поддержкой армии. Этот флайт проекта в очередной раз доказывает, что при поддержке украинцев и бизнеса новые украинские разработки могут максимально быстро попадать туда, где они больше всего нужны. На этот раз — к Десантно-штурмовым войскам. Каждый кофе — доброе дело", — отмечает Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.
"Разведывательные БПЛА Sokіl — это "глаза" подразделений ДШВ. Они дают более полное понимание ситуации ещё до начала боя: показывают, где находится враг, позволяют действовать точно и беречь жизни наших защитников. Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" превращает ежедневный кофе украинцев в разведывательный ресурс для десантно-штурмовых войск. Просто, понятно и работает на поддержку нашей армии", — подчеркнул Сергей Притула, основатель Фонда.
Присоединяйтесь, чтобы усилить Силы обороны средствами, необходимыми для борьбы с врагом.
Каждый кофе — доброе дело!