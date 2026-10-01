"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" — совместный проект WOG и Благотворительного фонда Сергея Притулы.

$44.680.1850.720.21
ukenru
Эксклюзив
10:30 • 11732 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
09:17 • 14417 просмотра
Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста
08:00 • 16088 просмотра
Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться
07:56 • 15352 просмотра
Боевая часть дрона, упавшего на школу в Киеве, не детонировала — в здании находились 104 ребёнкаVideo
06:19 • 21048 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
1 октября, 04:44 • 18574 просмотра
Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб
1 октября, 01:27 • 22829 просмотра
Швеция планирует наносить удары по целям в глубине России в случае нападения — ВВС страны
30 сентября, 23:54 • 28960 просмотра
Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте
30 сентября, 21:55 • 27028 просмотра
Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения
30 сентября, 21:26 • 22180 просмотра
Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.5м/с
38%
761мм
Популярные новости
Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября1 октября, 01:59 • 20288 просмотра
Латвия готова разместить ядерное оружие по решению НАТО — президент1 октября, 02:30 • 9254 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 35208 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo06:40 • 20788 просмотра
Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)PhotoVideo10:07 • 6576 просмотра
публикации
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
10:30 • 11733 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 35685 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 37751 просмотра
В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения30 сентября, 17:01 • 48367 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседанийPhoto30 сентября, 15:41 • 43991 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Денис Штилерман
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 50343 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 68785 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 72778 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 75473 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 82024 просмотра
Актуальное
ATACMS
Шахед-136
Отопление
Фокс Ньюс
Хранитель

"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" - совместный проект WOG и Благотворительного фонда Сергея Притулы

Киев • УНН

 • 452 просмотра

"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" — совместный проект WOG и Благотворительного фонда Сергея Притулы.

"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" - совместный проект WOG и Благотворительного фонда Сергея Притулы

Сеть АЗК WOG и Благотворительный фонд Сергея Притулы запускают новый проект, целью которого является поддержка Сил обороны, — "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ". 

Проект стартует 1 октября 2026 г. и продлится до 11 января 2027 г. Присоединиться к нему может каждый гость сети АЗК WOG. Покупая горячие напитки, клиенты автоматически становятся частью проекта: 2 грн с каждой такой чашки компания перечисляет на закупку разведывательных БПЛА самолётного типа Sokіl для Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Если рядом нет АЗК WOG или вы находитесь за пределами Украины, поддержать проект можно, сделав пожертвование напрямую Благотворительному фонду Сергея Притулы

"Разведчики" для ДШВ" — девятый флайт проекта "WOGОНЬ ДОПОМОГИ", который WOG реализует с июня 2024 года. За это время мы доказали, что помогать может каждый, а самое простое ежедневное действие — чашка любимого кофе — способно стать системной поддержкой армии. Этот флайт проекта в очередной раз доказывает, что при поддержке украинцев и бизнеса новые украинские разработки могут максимально быстро попадать туда, где они больше всего нужны. На этот раз — к Десантно-штурмовым войскам. Каждый кофе — доброе дело", — отмечает Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

"Разведывательные БПЛА Sokіl — это "глаза" подразделений ДШВ. Они дают более полное понимание ситуации ещё до начала боя: показывают, где находится враг, позволяют действовать точно и беречь жизни наших защитников. Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Разведчики" для ДШВ" превращает ежедневный кофе украинцев в разведывательный ресурс для десантно-штурмовых войск. Просто, понятно и работает на поддержку нашей армии", — подчеркнул Сергей Притула, основатель Фонда.

Присоединяйтесь, чтобы усилить Силы обороны средствами, необходимыми для борьбы с врагом. 

Каждый кофе — доброе дело!

Евгений Царенко

Новости Бизнеса
Война в Украине
Вооруженные силы Украины