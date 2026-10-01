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"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Розвідники" для ДШВ" - спільний проєкт WOG та Благодійного фонду Сергія Притули

Київ • УНН

 • 30 перегляди

"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Розвідники" для ДШВ" - спільний проєкт WOG та Благодійного фонду Сергія Притули.

"WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Розвідники" для ДШВ" - спільний проєкт WOG та Благодійного фонду Сергія Притули

Мережа АЗК WOG та Благодійний фонд Сергія Притули стартують із новим проєктом, що має на меті підтримку Сил оборони – "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Розвідники" для ДШВ". 

Проєкт стартує 1 жовтня 2026 р. та триватиме до 11 січня 2027 р. Долучитися до нього може кожен гість мережі АЗК WOG. Купуючи гарячі напої, клієнти автоматично стають частиною проєкту: 2 грн з кожного такого горнятка компанія перераховує на закупівлю розвідувальних БПЛА літакового типу Sokіl для Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Якщо поруч немає АЗК WOG або ж ви знаходитесь поза межами України, підтримати проєкт можна, задонативши напряму Благодійному фонду Сергія Притули

"Розвідники" для ДШВ" – дев'ятий флайт проєкту "WOGОНЬ ДОПОМОГИ", який WOG реалізовує з червня 2024 року. За цей час ми довели, що допомагати може кожен, а найпростіша щоденна дія – горнятко улюбленої кави здатне стати системною підтримкою війську. Цей флайт проєкту вкотре доводить, що за підтримки українців і бізнесу нові українські розробки можуть максимально швидко потрапляти туди, де вони найбільш потрібні. Цього разу – до Десантно-штурмових військ. Кожна кава – добра справа", – зазначає Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

"Розвідувальні БПЛА Sokіl – це "очі" підрозділів ДШВ. Вони дають більш повне розуміння ситуації ще до початку бою: показують, де ворог, дають можливість діяти точно і берегти життя наших захисників. Проєкт "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. "Розвідники" для ДШВ" перетворює щоденну каву українців на розвідувальний ресурс для десантно-штурмових військ. Просто, зрозуміло і працює на підтримку нашого війська", – підкреслив Сергій Притула, засновник Фонду.

Долучайтеся, щоби посилити Сили оборони засобами, необхідними для боротьби з ворогом. 

Кожна кава – добра справа!

Євген Царенко

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