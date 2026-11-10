Украину ожидает скачок тепла, но перед ним придут дожди и мокрый снег — синоптик

В ближайшие дни Украину ожидает скачок тепла, а до этого — неустойчивая погода с дождём и мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передаёт УНН.

В среду Украину будет пересекать атмосферный фронт, связанный с циклоном. Поэтому начиная с ближайшей ночи и в течение всех суток 11 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. Но не одновременно, постепенно. Ночью — в западных областях, а затем в течение дня — по всей Украине. Днём в среду на западе и севере осадки будут прекращаться - сообщила Диденко.

По её словам, температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +2+7 градусов, а вот на юге будет очень тепло, +10+14 градусов.

В Киеве завтра ветрено, ночью и утром — дождь с мокрым снегом, днём 11 ноября осадки прекратятся. Температура воздуха в столице ожидается около +5 градусов.

В ближайшие дни скачок тепла произойдёт в пятницу, в большинстве областей ожидается +10+15 градусов, на юге +14+19 градусов!! Прохладнее будет в западных областях, +8+10 градусов. Однако пока что лишь один день. Хотя в целом неделя также довольно тёплая - добавила Диденко.

По её словам, погода неустойчивая, весёлая, почти как весенняя, но ранней весной ещё нет листочков, а сейчас вокруг всё ещё много красивой жёлтой, красной и даже зелёной листвы.

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