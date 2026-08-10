Поступление на "Стоматологию" в 2026 году: сколько стоит обучение и что предлагают университеты.

Во время вступительной кампании 2026 года специальность "Стоматология" традиционно остается одной из самых дорогих среди медицинских направлений. Годовая стоимость контрактного обучения в украинских учреждениях высшего образования колеблется от 48 до 130 тыс. грн.

Самое дорогое обучение предлагает Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого — 130 тыс. грн в год. В Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца стоимость контракта составляет 105 тыс. грн, в Ивано-Франковском национальном медицинском университете — 89 тыс. грн, в Одесском национальном медицинском университете — 86,6 тыс. грн, в Полтавском государственном медицинском университете — 86,5 тыс. грн.

В то же время Университет медицины и социальных наук предлагает обучение по специальности "Стоматология" за 55 тыс. грн в год. В университете подчеркивают, что доступная стоимость не означает компромиссов в отношении качества подготовки.

Мы убеждены, что талантливые абитуриенты должны выбирать университет по качеству образования, возможностям для практики и профессионального развития, а не отказываться от своей мечты из-за высокой стоимости обучения. Именно поэтому в Университете медицины и социальных наук мы сочетаем доступную стоимость обучения с высокими стандартами подготовки, современными образовательными технологиями и международными возможностями для студентов — отметил президент университета Антон Смирнов.

По его словам, современное стоматологическое образование должно основываться прежде всего на практической подготовке. Именно сформированные практические навыки определяют готовность будущего врача к профессиональной деятельности. Поэтому студенты обучаются в небольших академических группах, работают с современным оборудованием и последовательно отрабатывают клинические навыки на протяжении всего периода обучения.

Дополнительным преимуществом является возможность прохождения клинической практики в Румынии. Там студенты знакомятся с европейскими подходами к подготовке стоматологов, организацией медицинской помощи и особенностями работы учреждений здравоохранения.

В университете также обращают внимание абитуриентов на применение регионального коэффициента. В предусмотренных законодательством случаях он повышает конкурсный балл, что может улучшить позиции абитуриента во время конкурсного отбора. Для Харьковской области это, в частности, расширяет возможности поступления на специальность "Стоматология" для абитуриентов с результатом НМТ от 140 баллов.

Сегодня для многих абитуриентов все большее значение имеет не только стоимость контракта, но и то, что именно университет предлагает своим студентам. Практико-ориентированное обучение, международный опыт, современная материально-техническая база и качество подготовки выпускников все чаще становятся определяющими критериями выбора учреждения высшего образования.