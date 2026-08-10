Поступление на "Стоматологию" в 2026 году: сколько стоит обучение и что предлагают университеты.

$44.760.0051.610.06
ukenru
14:42 • 1612 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
13:51 • 12028 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
13:26 • 8466 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
12:56 • 7558 просмотра
Украина готовит Чернобыль к очередной попытке вторжения со стороны россии — Spiegel
12:00 • 15557 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги
11:29 • 15899 просмотра
От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
11:23 • 20311 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
10:44 • 15887 просмотра
Мадяр заявил, что россия готовится увеличить одновременный запуск баллистических ракет по Украине до 200
09:26 • 19463 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
10 августа, 08:40 • 17443 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.6м/с
36%
751мм
Популярные новости
Северокорейские хакеры создают ИИ-инструменты для кибератак - СМИ10 августа, 05:50 • 5870 просмотра
95 из 129 вражеских дронов с "Бандеролями" обезврежены, запущенная рф ракета не достигла целей10 августа, 06:09 • 11506 просмотра
россия не согласится на "заморозку" войны в Украине без устранения "первопричин" - мид рф10 августа, 06:58 • 4202 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 24676 просмотра
Дело Ермака: ВАКС изменил меру пресечения бывшему руководителю ОПVideo10:14 • 4860 просмотра
публикации
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений13:51 • 12016 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
11:23 • 20303 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 25032 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto10 августа, 06:21 • 44055 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 92745 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Кристофер Нолан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Харьковская область
Одесса
Крым
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo13:45 • 4368 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 43217 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 111253 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 131470 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 161381 просмотра
Актуальное
Техника
ТикТок
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)

Поступление на "Стоматологию" в 2026 году: сколько стоит обучение и что предлагают университеты

Киев • УНН

 • 1934 просмотра

Поступление на "Стоматологию" в 2026 году: сколько стоит обучение и что предлагают университеты.

Поступление на "Стоматологию" в 2026 году: сколько стоит обучение и что предлагают университеты

Во время вступительной кампании 2026 года специальность "Стоматология" традиционно остается одной из самых дорогих среди медицинских направлений. Годовая стоимость контрактного обучения в украинских учреждениях высшего образования колеблется от 48 до 130 тыс. грн.

Самое дорогое обучение предлагает Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого — 130 тыс. грн в год. В Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца стоимость контракта составляет 105 тыс. грн, в Ивано-Франковском национальном медицинском университете — 89 тыс. грн, в Одесском национальном медицинском университете — 86,6 тыс. грн, в Полтавском государственном медицинском университете — 86,5 тыс. грн.

В то же время Университет медицины и социальных наук предлагает обучение по специальности "Стоматология" за 55 тыс. грн в год. В университете подчеркивают, что доступная стоимость не означает компромиссов в отношении качества подготовки.

Мы убеждены, что талантливые абитуриенты должны выбирать университет по качеству образования, возможностям для практики и профессионального развития, а не отказываться от своей мечты из-за высокой стоимости обучения. Именно поэтому в Университете медицины и социальных наук мы сочетаем доступную стоимость обучения с высокими стандартами подготовки, современными образовательными технологиями и международными возможностями для студентов

— отметил президент университета Антон Смирнов.

По его словам, современное стоматологическое образование должно основываться прежде всего на практической подготовке. Именно сформированные практические навыки определяют готовность будущего врача к профессиональной деятельности. Поэтому студенты обучаются в небольших академических группах, работают с современным оборудованием и последовательно отрабатывают клинические навыки на протяжении всего периода обучения.

Дополнительным преимуществом является возможность прохождения клинической практики в Румынии. Там студенты знакомятся с европейскими подходами к подготовке стоматологов, организацией медицинской помощи и особенностями работы учреждений здравоохранения.

В университете также обращают внимание абитуриентов на применение регионального коэффициента. В предусмотренных законодательством случаях он повышает конкурсный балл, что может улучшить позиции абитуриента во время конкурсного отбора. Для Харьковской области это, в частности, расширяет возможности поступления на специальность "Стоматология" для абитуриентов с результатом НМТ от 140 баллов.

Сегодня для многих абитуриентов все большее значение имеет не только стоимость контракта, но и то, что именно университет предлагает своим студентам. Практико-ориентированное обучение, международный опыт, современная материально-техническая база и качество подготовки выпускников все чаще становятся определяющими критериями выбора учреждения высшего образования.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Харьковская область
Румыния
Украина