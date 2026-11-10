$45.410.0950.820.17
ukenru
18:47 • 1816 просмотра
11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
18:35 • 3346 просмотра
Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы
18:07 • 4654 просмотра
Виткофф и Кушнер могут посетить москву и Киев после переговоров в Абу-Даби — СМИ
17:46 • 7810 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo
17:28 • 6530 просмотра
Украина осталась без новых ракет PAC-3 в октябре: Европа ждет разрешения США на поставки — СМИ
16:43 • 9346 просмотра
Украину ожидает скачок тепла, но перед ним придут дожди и мокрый снег — синоптик
Эксклюзив
16:00 • 14017 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
15:48 • 11282 просмотра
"Калибры", "Искандеры" и реактивные «шахеды»: в Генштабе показали дивизион IRIS-T, который сбил 200 целейVideo
Эксклюзив
15:45 • 12562 просмотра
Санатории могут стать полноценной частью реабилитации ветеранов: народный депутат объяснил, почему важно сохранить оздоровительную инфраструктуру
15:10 • 9270 просмотра
Не шантаж, а общая европейская задача — Мерц отверг обвинения Фицо относительно финансирования Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности? 10 ноября, 09:50 • 43162 просмотра
Россия атаковала энергетику в 8 областях: где отключения и где сложнее всего10 ноября, 09:54 • 31233 просмотра
Европейцы сделали совместное заявление после встречи с Украиной и США в Абу-Даби - упомянули о структуре безопасности после войны10 ноября, 10:07 • 24744 просмотра
Зеленский рассчитывает на результативные переговоры в Абу-Даби - ожидает брифинга от переговорщиков10 ноября, 10:33 • 26313 просмотра
Без отсрочки для тыловиков и возвращение для СБУ и ГУР - как Зеленский предлагает изменить правила декларирования10 ноября, 12:43 • 18708 просмотра
публикации
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo17:46 • 7768 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo16:06 • 8784 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
16:00 • 14004 просмотра
Санатории могут стать полноценной частью реабилитации ветеранов: народный депутат объяснил, почему важно сохранить оздоровительную инфраструктуру
Эксклюзив
15:45 • 12553 просмотра
От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детейVideo13:24 • 20669 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Сергей Бызов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Дания
Реклама
УНН Lite
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo18:22 • 750 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления16:28 • 3650 просмотра
Пол Маккартни вошёл в тройку самых богатых музыкантов мира с состоянием в $1,4 млрд15:57 • 4882 просмотра
GTA VI уже доступна для загрузки — разработчики показали новый трейлер на PS 5 Video15:31 • 4570 просмотра
Создавал моду независимой Украины: умер сооснователь Ukrainian Fashion WeekVideo14:44 • 6972 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Forbes
Микоян МиГ-29
Социальная сеть
СВИФТ

Виткофф и Кушнер могут посетить москву и Киев после переговоров в Абу-Даби — СМИ

Киев • УНН

 • 4680 просмотра

После встреч в Абу-Даби спецпредставители США могут провести прямые переговоры с путиным и Зеленским.

Виткофф и Кушнер могут посетить москву и Киев после переговоров в Абу-Даби — СМИ

После встреч в Абу-Даби спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить москву и Киев для прямых переговоров с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя США, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на протяжении нескольких недель прилагали усилия, чтобы убедить президента россии владимира путина возобновить переговоры. Президент США Дональд Трамп и его команда надеются, что путин будет более склонен к компромиссу после того, как США отменили санкции на продажу российского дизельного топлива и приняли другие меры, которые москва восприняла положительно.

"Отношения, которые мы выстроили с путиным, будут играть ключевую роль в этих переговорах", — отметил американский чиновник.

По словам представителя США, после встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев для прямых переговоров с Путиным и Зеленским.

Но есть нюанс — издание подчеркивает, что позиции сторон остаются очень далекими друг от друга, особенно по вопросу возможных территориальных уступок со стороны Украины. Усиление российских атак на украинские города, а также отказ путина согласиться на прекращение огня ставят под сомнение перспективы достижения значимого прогресса.

Как сообщили американские чиновники, на протяжении последних двух недель Уиткофф и Кушнер ежедневно — а иногда и по несколько раз в день — общались по телефону с российскими и украинскими официальными лицами, готовясь к предстоящим переговорам.

Американские чиновники, которые в понедельник проинформировали журналистов, высказывались в позитивном ключе — несмотря на скептицизм в Европе и Украине относительно готовности путина прекратить войну.

"Есть шанс достичь значительного прогресса на пути к соглашению и попытаться преодолеть разногласия, — отметил представитель США. — Вернуть стороны за стол переговоров было непросто, но как посредники мы видим обнадеживающие признаки".

Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными и заявил о цели расширить формат 10.11.26, 16:14 • 2550 просмотров

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер стремятся использовать эти переговоры, чтобы "четко обозначить" решения, которые придется принять путину и Зеленскому.

Добавим

Издание отмечает, что публично ни одна из сторон не изменила своей позиции. россия требует контроля над всем Донбассом, тогда как Украина настаивает на разграничении территорий в соответствии с нынешней линией фронта.

Однако в частных разговорах американские чиновники отмечают, что в последние недели обе стороны "проявили определенную гибкость" в территориальном вопросе.

По их словам, достижение договоренности по территориям невозможно без согласования гарантий безопасности.

Трёхсторонний формат был содержательным — Зеленский раскрыл темы переговоров в Абу-Даби и один из приоритетов Украины10.11.26, 17:28 • 2556 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Белый дом
Абу-Даби
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Киев