Виткофф и Кушнер могут посетить москву и Киев после переговоров в Абу-Даби — СМИ

После встреч в Абу-Даби спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить москву и Киев для прямых переговоров с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя США, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что представители Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на протяжении нескольких недель прилагали усилия, чтобы убедить президента россии владимира путина возобновить переговоры. Президент США Дональд Трамп и его команда надеются, что путин будет более склонен к компромиссу после того, как США отменили санкции на продажу российского дизельного топлива и приняли другие меры, которые москва восприняла положительно.

"Отношения, которые мы выстроили с путиным, будут играть ключевую роль в этих переговорах", — отметил американский чиновник.

По словам представителя США, после встреч в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву и Киев для прямых переговоров с Путиным и Зеленским.

Но есть нюанс — издание подчеркивает, что позиции сторон остаются очень далекими друг от друга, особенно по вопросу возможных территориальных уступок со стороны Украины. Усиление российских атак на украинские города, а также отказ путина согласиться на прекращение огня ставят под сомнение перспективы достижения значимого прогресса.

Как сообщили американские чиновники, на протяжении последних двух недель Уиткофф и Кушнер ежедневно — а иногда и по несколько раз в день — общались по телефону с российскими и украинскими официальными лицами, готовясь к предстоящим переговорам.

Американские чиновники, которые в понедельник проинформировали журналистов, высказывались в позитивном ключе — несмотря на скептицизм в Европе и Украине относительно готовности путина прекратить войну.

"Есть шанс достичь значительного прогресса на пути к соглашению и попытаться преодолеть разногласия, — отметил представитель США. — Вернуть стороны за стол переговоров было непросто, но как посредники мы видим обнадеживающие признаки".

Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными и заявил о цели расширить формат

Чиновник добавил, что Уиткофф и Кушнер стремятся использовать эти переговоры, чтобы "четко обозначить" решения, которые придется принять путину и Зеленскому.

Добавим

Издание отмечает, что публично ни одна из сторон не изменила своей позиции. россия требует контроля над всем Донбассом, тогда как Украина настаивает на разграничении территорий в соответствии с нынешней линией фронта.

Однако в частных разговорах американские чиновники отмечают, что в последние недели обе стороны "проявили определенную гибкость" в территориальном вопросе.

По их словам, достижение договоренности по территориям невозможно без согласования гарантий безопасности.

Трёхсторонний формат был содержательным — Зеленский раскрыл темы переговоров в Абу-Даби и один из приоритетов Украины