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Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ після переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4052 перегляди

Після зустрічей в Абу-Дабі спецпредставники США можуть провести прямі переговори з путіним і Зеленським.

Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ після переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

Після зустрічей в Абу-Дабі спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати москву та Київ для прямих переговорів із російським диктатором володимиром путіним і Президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Axios із посиланням на представника США, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом кількох тижнів докладали зусиль, щоб переконати президента росії володимира путіна відновити переговори. Президент США Дональд Трамп і його команда сподіваються, що путін буде більш схильним до компромісу після того, як США скасували санкції на продаж російського дизельного пального та вжили інших заходів, які москва сприйняла схвально.

"Відносини, які ми побудували з путіним, відіграватимуть ключову роль у цих переговорах", — зазначив американський посадовець.

За словами представника США, після зустрічей в Абу-Дабі Віткофф і Кушнер можуть відвідати москву та Київ для прямих переговорів із Путіним і Зеленським.

Але є нюанс - видання наголошує, що позиції сторін залишаються дуже далекими одна від одної, особливо в питанні можливих територіальних поступок з боку України. Посилення російських атак на українські міста, а також відмова путіна погодитися на припинення вогню, ставлять під сумнів перспективи досягнення значущого прогресу.

Як повідомили американські посадовці, протягом останніх двох тижнів Віткофф і Кушнер щодня — а іноді й по кілька разів на день — спілкувалися телефоном із російськими та українськими офіційними особами, готуючись до майбутніх переговорів.

Американські посадовці, які в понеділок поінформували журналістів, висловлювалися в позитивному ключі — попри скептицизм у Європі та Україні щодо готовності путіна припинити війну.

"Є шанс досягти значного прогресу на шляху до угоди та спробувати подолати розбіжності, — зазначив представник США. — Повернути сторони за стіл переговорів було непросто, але як посередники ми бачимо обнадійливі ознаки".

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Посадовець додав, що Віткофф і Кушнер прагнуть використати ці переговори, аби "чітко окреслити" рішення, які доведеться ухвалити путіну та Зеленському.

Додамо

Видання зауважує, що публічно жодна зі сторін не змінила своєї позиції. росія вимагає контролю над усім Донбасом, тоді як Україна наполягає на розмежуванні територій відповідно до нинішньої лінії фронту.

Однак у приватних розмовах американські посадовці зазначають, що останніми тижнями обидві сторони "проявили певну гнучкість" у територіальному питанні.

За їхніми словами, досягнення домовленості щодо територій неможливе без узгодження гарантій безпеки.

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Антоніна Туманова

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