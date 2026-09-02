От научной работы до собственного бизнеса в Европе. Две истории украинских предпринимателей.

$44.460.0751.540.10
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 9434 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
12:20 • 10674 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят
10:36 • 12187 просмотра
В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода
Эксклюзив
10:20 • 17678 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
09:39 • 13022 просмотра
Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
09:19 • 11860 просмотра
Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Эксклюзив
2 сентября, 06:38 • 17372 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
2 сентября, 05:00 • 31606 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
2 сентября, 04:31 • 20253 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 33829 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.7м/с
44%
751мм
Популярные новости
Ночная атака РФ на Одессу: ранены восемь человек, среди них ребёнокPhoto2 сентября, 04:23 • 10546 просмотра
ВСУ за сутки уничтожили 1 390 российских военных и почти 2 тысячи БПЛАPhoto2 сентября, 04:44 • 6570 просмотра
СБУ и ГУР предотвратили теракт фсб рф против лидера российской оппозиции2 сентября, 05:10 • 8938 просмотра
Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складовPhotoVideo2 сентября, 06:21 • 4854 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 17586 просмотра
публикации
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
12:26 • 9448 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят12:20 • 10681 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
10:20 • 17684 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 17753 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo2 сентября, 05:00 • 31611 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Пышный
Кайя Каллас
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Одесса
Иран
Крым
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 29350 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 26329 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 32461 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 30166 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 30199 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
MIM-104 Patriot

От научной работы до собственного бизнеса в Европе. Две истории украинских предпринимателей

Киев • УНН

 • 560 просмотра

От научной работы до собственного бизнеса в Европе. Две истории украинских предпринимателей.

От научной работы до собственного бизнеса в Европе. Две истории украинских предпринимателей

Научная карьера может стать основой для собственного бизнеса — особенно в финансах, где работать приходится не только с бизнес-моделями, но и с лицензированием, финансовым мониторингом, защитой данных и другими требованиями регуляторов.

Среди украинцев, которые создают финансовые и технологические компании в Европе, есть предприниматели с академическим опытом. Владислав Запорожченко и Татьяна Дашевская пришли в бизнес разными путями: он начинал с банковских исследований, она годами работала в банках и финтехе.

Владислав Запорожченко: от исследования банков до платёжного бизнеса

Сначала банковское дело было для Запорожченко темой исследований. Будучи студентом, он изучал банковский надзор и рынок платёжных карт, проходил практику в управлении НБУ, подготовил более 30 материалов о финтехе. После учёбы работал в банках — кредитование, платежи, корпоративные продукты. Предмет исследований стал повседневной работой: он увидел, как финансовые продукты зависят от операционной деятельности и требований регулятора.

Со временем, по его словам, стало интересно не только анализировать изменения, но и самому создавать продукты и отвечать за их работу. В собственных проектах пригодились навыки научной работы: работа с первоисточниками, проверка предположений, оценка рисков, документирование решений.

Следующим шагом стал европейский рынок: процедуры там более предсказуемы, но требуют политик финансового мониторинга, KYC и комплаенса, оценки рисков и планирования потоков. В 2018–2021 годах Запорожченко стал основателем чешской AMERO PAY, с 2021 года — директором британской QIUNTEXBANK TECHNOLOGY LTD, а в 2022 году польскую Qiuntex Pay внесли в реестр малых платёжных учреждений KNF.

Работа в разных странах показала, насколько отличаются подходы к регулированию: он сталкивался с требованиями Чешского национального банка, британского FCA, канадского FinTRAC, швейцарского VQF и других регуляторных и профессиональных организаций.

В 2022 году он вместе с Юлией Раубишке основал британскую консалтинговую INTERNATIONAL FINTECH BUSINESS LTD — финансовое лицензирование и регуляторное сопровождение. Компанию зарегистрировали 20 октября того же года. Именно здесь предыдущий опыт работы в банках, финтехе и взаимодействия с регуляторами нашёл практическое применение.

Татьяна Дашевская: от банковской карьеры к собственной платформе

У Дашевской путь был иным. К предпринимательству она пришла после более чем двадцати лет в банковской сфере и финтехе. Имея степень PhD по экономике и MBA, значительную часть карьеры она запускала цифровые банковские продукты — то есть видела изнутри, с чего начинается каждый новый сервис.

За эти годы, говорит Дашевская, она неоднократно упиралась в одну и ту же проблему. Каждому новому необанку или платёжному сервису приходилось самостоятельно строить значительную часть технологической инфраструктуры: идентификация клиентов, обработка транзакций и отчётность отнимали месяцы, иногда годы, и значительные ресурсы. Больше всего, по её словам, удивляло именно повторение — компании писали то, что до них уже написали десятки раз.

В конце концов она решила, что эту работу можно не повторять каждый раз, — так появилась идея платформы из готовых модулей, которые адаптируются к потребностям разных компаний. В 2023 году Дашевская вместе с Евгением Павленко основала SoftBees. Компания работает в Украине и Польше и разрабатывает такую платформу для запуска и развития цифровых финансовых сервисов. Модель та же, что и у Запорожченко: команда остаётся дома, а юридическое лицо работает в европейском правовом поле.

Европейский рынок добавил к технологическим задачам требования в отношении информационной безопасности, управления рисками, защиты персональных данных и финансового мониторинга. По опыту Дашевской, академический метод здесь означает формулировать предположения, проверять риски и документировать решения. В 2025 году SoftBees завершила сертификацию системы управления информационной безопасностью по ISO 27001.

Что общего в этих историях

Истории Запорожченко и Дашевской не свидетельствуют о том, что научная степень — необходимое условие успешного бизнеса. Они показывают, как академический и профессиональный опыт находит применение в предпринимательстве.

В финтехе решения приходится принимать одновременно с учётом технологий, финансов и требований регуляторов. Поэтому опыт работы с данными, исследованиями и сложной документацией становится практическим инструментом. Для Запорожченко путь начался с исследования банковской системы, для Дашевской — с многолетней работы в банках. Сначала знания помогают понять проблему, а со временем опыт подсказывает, как превратить это понимание в продукт или компанию.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Банковская карта
Национальный банк Украины
Швейцария
Канада
Великобритания
Чешская Республика
Европа
Украина
Польша