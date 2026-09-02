От научной работы до собственного бизнеса в Европе. Две истории украинских предпринимателей.

Научная карьера может стать основой для собственного бизнеса — особенно в финансах, где работать приходится не только с бизнес-моделями, но и с лицензированием, финансовым мониторингом, защитой данных и другими требованиями регуляторов.

Среди украинцев, которые создают финансовые и технологические компании в Европе, есть предприниматели с академическим опытом. Владислав Запорожченко и Татьяна Дашевская пришли в бизнес разными путями: он начинал с банковских исследований, она годами работала в банках и финтехе.

Владислав Запорожченко: от исследования банков до платёжного бизнеса

Сначала банковское дело было для Запорожченко темой исследований. Будучи студентом, он изучал банковский надзор и рынок платёжных карт, проходил практику в управлении НБУ, подготовил более 30 материалов о финтехе. После учёбы работал в банках — кредитование, платежи, корпоративные продукты. Предмет исследований стал повседневной работой: он увидел, как финансовые продукты зависят от операционной деятельности и требований регулятора.

Со временем, по его словам, стало интересно не только анализировать изменения, но и самому создавать продукты и отвечать за их работу. В собственных проектах пригодились навыки научной работы: работа с первоисточниками, проверка предположений, оценка рисков, документирование решений.

Следующим шагом стал европейский рынок: процедуры там более предсказуемы, но требуют политик финансового мониторинга, KYC и комплаенса, оценки рисков и планирования потоков. В 2018–2021 годах Запорожченко стал основателем чешской AMERO PAY, с 2021 года — директором британской QIUNTEXBANK TECHNOLOGY LTD, а в 2022 году польскую Qiuntex Pay внесли в реестр малых платёжных учреждений KNF.

Работа в разных странах показала, насколько отличаются подходы к регулированию: он сталкивался с требованиями Чешского национального банка, британского FCA, канадского FinTRAC, швейцарского VQF и других регуляторных и профессиональных организаций.

В 2022 году он вместе с Юлией Раубишке основал британскую консалтинговую INTERNATIONAL FINTECH BUSINESS LTD — финансовое лицензирование и регуляторное сопровождение. Компанию зарегистрировали 20 октября того же года. Именно здесь предыдущий опыт работы в банках, финтехе и взаимодействия с регуляторами нашёл практическое применение.

Татьяна Дашевская: от банковской карьеры к собственной платформе

У Дашевской путь был иным. К предпринимательству она пришла после более чем двадцати лет в банковской сфере и финтехе. Имея степень PhD по экономике и MBA, значительную часть карьеры она запускала цифровые банковские продукты — то есть видела изнутри, с чего начинается каждый новый сервис.

За эти годы, говорит Дашевская, она неоднократно упиралась в одну и ту же проблему. Каждому новому необанку или платёжному сервису приходилось самостоятельно строить значительную часть технологической инфраструктуры: идентификация клиентов, обработка транзакций и отчётность отнимали месяцы, иногда годы, и значительные ресурсы. Больше всего, по её словам, удивляло именно повторение — компании писали то, что до них уже написали десятки раз.

В конце концов она решила, что эту работу можно не повторять каждый раз, — так появилась идея платформы из готовых модулей, которые адаптируются к потребностям разных компаний. В 2023 году Дашевская вместе с Евгением Павленко основала SoftBees. Компания работает в Украине и Польше и разрабатывает такую платформу для запуска и развития цифровых финансовых сервисов. Модель та же, что и у Запорожченко: команда остаётся дома, а юридическое лицо работает в европейском правовом поле.

Европейский рынок добавил к технологическим задачам требования в отношении информационной безопасности, управления рисками, защиты персональных данных и финансового мониторинга. По опыту Дашевской, академический метод здесь означает формулировать предположения, проверять риски и документировать решения. В 2025 году SoftBees завершила сертификацию системы управления информационной безопасностью по ISO 27001.

Что общего в этих историях

Истории Запорожченко и Дашевской не свидетельствуют о том, что научная степень — необходимое условие успешного бизнеса. Они показывают, как академический и профессиональный опыт находит применение в предпринимательстве.

В финтехе решения приходится принимать одновременно с учётом технологий, финансов и требований регуляторов. Поэтому опыт работы с данными, исследованиями и сложной документацией становится практическим инструментом. Для Запорожченко путь начался с исследования банковской системы, для Дашевской — с многолетней работы в банках. Сначала знания помогают понять проблему, а со временем опыт подсказывает, как превратить это понимание в продукт или компанию.