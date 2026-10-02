Быть рядом за сотни километров: украинцев приглашают присоединиться к сбору средств на транспорт для фронта

С 1 октября по 11 ноября 2026 года клиенты EVA смогут добавить к чеку благотворительный взнос на внедорожные пикапы для 9-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Новый сбор "Будь поруч" продолжает партнерство EVA и ГеройCar по обеспечению войска колесной техникой.

Проект стартует в День защитников и защитниц Украины и предлагает поддержать военнослужащих во время обычных покупок. Для этого достаточно назвать кассиру любого магазина EVA сумму, которую покупатель хочет задонатить. Присоединиться можно и онлайн — через банку проекта.

Собранные средства направят на транспорт, необходимый подразделениям 9-го армейского корпуса для подвоза людей, снаряжения и медицинских грузов.

"За сутки один пикап в нашем подразделении совершает от 2 до 5 выездов в день и более, а это от 20 до 300 километров пробега — перевозит людей, боеприпасы и снаряжение, обеспечивает ротацию и эвакуацию раненых. Когда такая машина выходит из строя, подразделение сразу теряет несколько логистических возможностей: замедляются подвоз и ротации, а для срочной эвакуации приходится привлекать транспорт, который уже выполняет другую задачу, — комментирует Александр Цехоцкий, начальник отдела гражданско-военного сотрудничества 9-го армейского корпуса. — Пикапы, приобретенные благодаря этому сбору, помогут нам поддерживать непрерывную логистику, своевременно проводить ротации и сохранять возможность быстро реагировать на срочные запросы".

За закупку, техническую подготовку и передачу пикапов будет отвечать ГеройCar. Прежде чем попасть к военным, каждый автомобиль пройдет диагностику и комплексное техническое обслуживание.

"За время сотрудничества с EVA нам удалось выстроить стратегическое партнерство, благодаря которому к помощи военнослужащим присоединяются сотни тысяч клиентов сети. За это время в рамках совместных проектов Силы обороны получили более 160 единиц техники. Проект "Будь поруч" продолжает эту работу и позволяет направить помощь на актуальную потребность 9-го армейского корпуса", — отмечает Евгения Бут, CEO Фонда Руслана Шостака.

Проект "Будь поруч" продолжает системное сотрудничество EVA и ГеройCar, которое длится с 2023 года. В рамках предыдущих инициатив сеть и фонд, благодаря участию сотен тысяч неравнодушных благотворителей, аккумулировали более 26 млн грн и передали военнослужащим более 160 единиц колесной техники. В частности, только за последний год были переданы 119 внедорожных мотоциклов, пять автомобилей медицинской эвакуации, три пикапа для мобильных экипажей ПВО и другое.

"В этих сборах нет момента, когда можно сказать: транспорт передали, потребность закрыли и движемся к другой теме. Машины на фронте изнашиваются, ломаются, их теряют под обстрелами. Поэтому возвращаться к той же потребности — необходимая часть помощи. Для нас предыдущие результаты — это еще и опыт. Есть надежный партнер, есть клиенты, которые присоединяются. На это мы опираемся, начиная "Будь поруч". Хочется, чтобы за названием проекта военнослужащие чувствовали простую вещь: их запрос услышали и над ним работают", — подытожила Александра Гнатик, заместитель директора по управлению репутацией сети EVA.