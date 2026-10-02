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Бути поруч за сотні кілометрів: українців запрошують долучитися до збору на транспорт для фронту

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Українців запрошують долучитися до збору на транспорт для фронту.

Бути поруч за сотні кілометрів: українців запрошують долучитися до збору на транспорт для фронту

З 1 жовтня до 11 листопада 2026 року клієнти EVA зможуть додати до чека благодійний внесок на позашляхові пікапи для 9-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. Новий збір "Будь поруч" продовжує партнерство EVA та ГеройCar із забезпечення війська колісною технікою.

Проєкт стартує в День захисників і захисниць України та пропонує підтримати військових під час звичних покупок. Для цього достатньо назвати касиру будь-якого магазину EVA суму, яку покупець хоче задонатити. Долучитися можна й онлайн – через банку проєкту.

Зібрані кошти спрямують на транспорт, який потрібен підрозділам 9 армійського корпусу для підвезення людей, спорядження та медичних вантажів. 

"За добу один пікап у нашому підрозділі робить від 2 до 5 виїздів за день і більше, а це від 20 до 300 кілометрів пробігу – підвозить людей, боєприпаси та спорядження, забезпечує ротацію й евакуацію поранених. Коли така машина вибуває з ладу, підрозділ втрачає одразу кілька логістичних можливостей: сповільнюються підвезення і ротації, а для термінової евакуації доводиться залучати транспорт, який уже виконує інше завдання, – коментує Олександр Цехоцький, начальник відділу цивільно-військового співробітництва 9 армійського корпусу. –  Пікапи, придбані завдяки цьому збору, допоможуть нам підтримувати безперервну логістику, своєчасно проводити ротації та зберігати можливість швидко реагувати на термінові запити".

За закупівлю, технічну підготовку й передачу пікапів відповідатиме ГеройCar. Перш ніж потрапити до військових кожен автомобіль пройде діагностику та комплексне технічне обслуговування. 

"За час співпраці з EVA нам вдалося вибудувати стратегічне партнерство, завдяки якому до допомоги військовим долучаються сотні тисяч клієнтів мережі. За цей час у межах спільних проєктів Сили оборони отримали понад 160 одиниць техніки. Проєкт "Будь поруч" продовжує цю роботу та дає змогу спрямувати допомогу на актуальну потребу 9-го армійського корпусу", – зазначає Євгенія Бут, СЕО Фонду Руслана Шостака. 

Проєкт "Будь поруч" продовжує системну співпрацю EVA та ГеройCar, яка триває з 2023 року. У межах попередніх ініціатив мережа та фонд, завдяки долученню сотень тисяч небайдужих благодійників, акумулювали понад 26 млн грн і передали військовим понад 160 одиниць колісної техніки. Зокрема, лише за останній рік було передано 119 позашляхових мотоциклів, п’ять автомобілів медичної евакуації, три пікапи для мобільних екіпажів ППО тощо. 

"У цих зборах немає моменту, коли можна сказати: транспорт передали, потребу закрили й рухаємося до іншої теми. Машини на фронті зношуються, ламаються, їх втрачають під обстрілами. Тому повертатися до тієї самої потреби – необхідна частина допомоги. Для нас попередні результати – це ще й досвід. Є надійний партнер, є клієнти, які долучаються. На це ми спираємося, починаючи "Будь поруч". Хочеться, щоб за назвою проєкту військові відчували просту річ: їхній запит почули й над ним працюють", – підсумувала Олександра Гнатик, заступниця директора з управління репутацією  мережі EVA.

Лілія Подоляк

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