Подростки создали 200+ AI-креативов для бизнеса на онлайн-марафоне Lytvyn Foundation: от облаков до футуристических образов.

Одежда среди облаков, человек, составленный из предметов гардероба, футуристическая реклама очков и спортивные концепции со смарт-часами: за шесть дней украинские подростки создали 207 рекламных креативов с помощью AI. Все они работали с бизнес-брифами в рамках онлайн-марафона фонда Lytvyn Foundation, основанного украинским IT-предпринимателем и меценатом Владимиром Литвиным.

Марафон "AI-креативы для бизнеса" стал одним из образовательных форматов фонда в сфере современных технологий. Lytvyn Foundation дает молодым людям знания, практический опыт и доступ к инструментам, которые они могут использовать для развития собственных идей и проектов.

Главный принцип AI-марафона: AI является инструментом, а задачу реализует креатор. Участникам нужно было понять продукт и его аудиторию, определить задачу креатива и то, что он должен донести до потребителя, и только после этого переходить к генерации.

Одна задача — и десятки креативов

После первой онлайн-встречи подростки несколько дней получали практические задания и бизнес-брифы. Одинаковые исходные условия приводили к совершенно разным результатам: каждый самостоятельно искал концепцию и решал, как представить продукт с помощью AI.

Так появились креативы для одежды, косметики, аксессуаров и спортивных товаров. Облака становились частью визуального образа комфорта, человеческую фигуру составляли из предметов гардероба, для очков создавали футуристические образы, а в рекламе спортивных товаров сочетали бег и смарт-часы.

Работа не заканчивалась удачной генерацией. Участники учились управлять результатом, следить за деталями, оценивать полученное изображение с точки зрения поставленной задачи и при необходимости дорабатывать его.

Одно из заданий было посвящено серии креативов. Нужно было получить несколько кадров, которые выглядели бы как цельная профессиональная фотосессия: разные масштаб и ракурсы, но тот же герой в той же одежде. AI мог менять внешность человека, одежду или отдельные детали, поэтому генерации приходилось контролировать и исправлять.

207 работ и финальный разбор

Результатом шестидневного AI-марафона стали 207 креативов. Во время финального просмотра участники получили профессиональную обратную связь и экспертные рекомендации. Обсуждали и сложности генерации. Некоторые замыслы трудно реализовать даже опытным AI-креаторам, и тогда первоначальную концепцию приходится менять. Подростки на практике увидели, как искать решения, если первый замысел не сработал.

Трех AI-креаторов Lytvyn Foundation отметил за наиболее эффективные решения для бизнеса. Они получили месячные подписки на AI-платформу Genspark.

AI-марафон продолжил летнюю образовательную программу Lytvyn Foundation, участниками которой стали более 300 молодых людей со всей Украины. Фонд также провел бизнес-кемпы с 35 тренингами и оказал менторскую поддержку 16 подростковым бизнесам. В разных форматах сохранялся общий принцип: полученные знания участники сразу использовали в практической работе.

Владимир Литвин и проекты Lytvyn Foundation

Владимир Литвин — украинский IT-предприниматель, инвестор и меценат, основатель благотворительного фонда Lytvyn Foundation, созданного для развития потенциала украинской молодежи через образование, технологии и предпринимательство.

Флагманский проект фонда — школа онлайн-бизнеса MindCraft для подростков 13–17 лет. Здесь участники изучают предпринимательство, создают собственные продукты и бизнесы, работают с менторами и презентуют проекты, которые могут получить финансирование для запуска. Школа уже выпустила 400 подростков из разных регионов Украины.

Продолжить работу над собственными проектами выпускники могут в бизнес-клубе и инкубаторе с менторской поддержкой. Серия хакатонов Code The Future дает подросткам возможность создавать IT-решения на основе реальных бизнес-кейсов. Еще одно направление — спортивно-образовательная программа ONE POINT: Game. Mind. Future. в партнерстве с фондом Элины Свитолиной. Все программы бесплатны для участников.