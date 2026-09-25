Підлітки створили 200+ AI-креативів для бізнесу на онлайн-марафоні Lytvyn Foundation: від хмар до футуристичних образів.

$44.970.1251.120.06
ukenru
08:48 • 4560 перегляди
Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський
08:46 • 12100 перегляди
Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС
08:03 • 14539 перегляди
"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зимиPhoto
Ексклюзив
07:40 • 14658 перегляди
Осіння застуда: як відрізнити її від алергії та коли звертатися до лікаря
25 вересня, 04:31 • 23541 перегляди
росіяни вранці атакували два медзаклади Запоріжжя, є пораненийPhoto
25 вересня, 00:55 • 30953 перегляди
Україна не залишиться без інтернету попри атаки росії - "Флеш"
24 вересня, 20:30 • 18365 перегляди
Британія збереже санкції проти усманова та фрідмана всупереч рішенню ЄС - Bloomberg
24 вересня, 19:42 • 33528 перегляди
Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль
24 вересня, 18:59 • 25906 перегляди
Українець, який влаштував жорстокий напад у Польщі, наразі перебуває в психіатричній лікарні - посол
24 вересня, 17:19 • 25707 перегляди
Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.5м/с
49%
751мм
Популярнi новини
кремль розгорнув медійну кампанію до річниці фейкових референдумів на ТОТ України - ЦПД25 вересня, 01:22 • 19007 перегляди
На навчаннях ВМС Казахстану загинули щонайменше 12 військових25 вересня, 01:53 • 19026 перегляди
Що святкують 25 вересня в Україні та світі25 вересня, 02:58 • 15959 перегляди
Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на ПечерськуPhotoVideo05:35 • 22964 перегляди
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну рф проти України05:52 • 16326 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 51269 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 46229 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 48161 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 51275 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 61042 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo07:16 • 12078 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 22363 перегляди
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва24 вересня, 17:41 • 22442 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo24 вересня, 14:19 • 28759 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують24 вересня, 14:08 • 25547 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Опалення
Starlink
Forbes
Brent

Підлітки створили 200+ AI-креативів для бізнесу на онлайн-марафоні Lytvyn Foundation: від хмар до футуристичних образів

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Підлітки створили 200+ AI-креативів для бізнесу на онлайн-марафоні Lytvyn Foundation: від хмар до футуристичних образів.

Підлітки створили 200+ AI-креативів для бізнесу на онлайн-марафоні Lytvyn Foundation: від хмар до футуристичних образів

Одяг серед хмар, людина, складена з предметів гардероба, футуристична реклама окулярів та спортивні концепції зі смарт-годинниками: за шість днів українські підлітки створили 207 рекламних креативів за допомогою AI. Усі вони працювали з бізнес-брифами в межах онлайн-марафону фонду Lytvyn Foundation, заснованого українським IT-підприємцем та меценатом Володимиром Литвином.

Марафон "AI-креативи для бізнесу" став одним з освітніх форматів фонду у сфері сучасних технологій. Lytvyn Foundation дає молодим людям знання, практичний досвід і доступ до інструментів, які вони можуть використовувати для розвитку власних ідей та проєктів.

Головний принцип AI-марафону: AI є інструментом, а задачу реалізує креатор. Учасникам потрібно було зрозуміти продукт і його аудиторію, визначити задачу креативу та те, що він має донести до споживача, і лише після цього переходити до генерації.

Одна задача — і десятки креативів

Після першої онлайн-зустрічі підлітки кілька днів отримували практичні завдання та бізнес-брифи. Однакові вихідні умови приводили до зовсім різних результатів: кожен самостійно шукав концепцію та вирішував, як представити продукт за допомогою AI.

Так з'явилися креативи для одягу, косметики, аксесуарів і спортивних товарів. Хмари ставали частиною візуального образу комфорту, людську фігуру складали з предметів гардероба, для окулярів створювали футуристичні образи, а в рекламі спортивних товарів поєднували біг і смарт-годинник.

Робота не закінчувалася вдалою генерацією. Учасники вчилися керувати результатом, стежити за деталями, оцінювати отримане зображення з погляду поставленої задачі та за потреби його допрацьовувати.

Одне із завдань було присвячене серії креативів. Потрібно було отримати кілька кадрів, які виглядали б як цілісна професійна фотосесія: різні масштаб і ракурси, але той самий герой у тому самому одязі. AI міг змінювати зовнішність людини, одяг або окремі деталі, тому генерації доводилося контролювати й виправляти.

207 робіт та фінальний розбір

Результатом шестиденного AI-марафону стали 207 креативів. Під час фінального перегляду учасники отримали професійний фідбек та експертні рекомендації. Обговорювали і складнощі генерації. Деякі задуми важко реалізувати навіть досвідченим AI-креаторам, і тоді початкову концепцію доводиться змінювати. Підлітки побачили на практиці, як шукати рішення, якщо перший задум не спрацював.

Трьох AI-креаторів Lytvyn Foundation відзначив за найефективніші рішення для бізнесу. Вони отримали місячні підписки на AI-платформу Genspark.

AI-марафон продовжив літню освітню програму Lytvyn Foundation, учасниками якої стали понад 300 молодих людей з усієї України. Фонд також провів бізнес-кемпи з 35 тренінгами та надав менторську підтримку 16 підлітковим бізнесам. У різних форматах зберігався спільний принцип: отримані знання учасники відразу використовували у практичній роботі.

Володимир Литвин та проєкти Lytvyn Foundation

Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор і меценат, засновник благодійного фонду Lytvyn Foundation, створеного для розвитку потенціалу української молоді через освіту, технології та підприємництво.

Флагманський проєкт фонду — школа онлайн-бізнесу MindCraft для підлітків 13–17 років. Тут учасники вивчають підприємництво, створюють власні продукти та бізнеси, працюють із менторами й презентують проєкти, які можуть отримати фінансування на запуск. Школа вже випустила 400 підлітків з різних регіонів України.

Продовжити роботу над власними проєктами випускники можуть у бізнес-клубі та інкубаторі з менторською підтримкою. Серія хакатонів Code The Future дає підліткам можливість створювати IT-рішення за реальними бізнес-кейсами. Ще один напрям — спортивно-освітня програма ONE POINT: Game. Mind. Future. у партнерстві з фондом Еліни Світоліної. Усі програми безплатні для учасників.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
ШІ (штучний інтелект)
благодійність
Україна