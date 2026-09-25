Підлітки створили 200+ AI-креативів для бізнесу на онлайн-марафоні Lytvyn Foundation: від хмар до футуристичних образів.

Одяг серед хмар, людина, складена з предметів гардероба, футуристична реклама окулярів та спортивні концепції зі смарт-годинниками: за шість днів українські підлітки створили 207 рекламних креативів за допомогою AI. Усі вони працювали з бізнес-брифами в межах онлайн-марафону фонду Lytvyn Foundation, заснованого українським IT-підприємцем та меценатом Володимиром Литвином.

Марафон "AI-креативи для бізнесу" став одним з освітніх форматів фонду у сфері сучасних технологій. Lytvyn Foundation дає молодим людям знання, практичний досвід і доступ до інструментів, які вони можуть використовувати для розвитку власних ідей та проєктів.

Головний принцип AI-марафону: AI є інструментом, а задачу реалізує креатор. Учасникам потрібно було зрозуміти продукт і його аудиторію, визначити задачу креативу та те, що він має донести до споживача, і лише після цього переходити до генерації.

Одна задача — і десятки креативів

Після першої онлайн-зустрічі підлітки кілька днів отримували практичні завдання та бізнес-брифи. Однакові вихідні умови приводили до зовсім різних результатів: кожен самостійно шукав концепцію та вирішував, як представити продукт за допомогою AI.

Так з'явилися креативи для одягу, косметики, аксесуарів і спортивних товарів. Хмари ставали частиною візуального образу комфорту, людську фігуру складали з предметів гардероба, для окулярів створювали футуристичні образи, а в рекламі спортивних товарів поєднували біг і смарт-годинник.

Робота не закінчувалася вдалою генерацією. Учасники вчилися керувати результатом, стежити за деталями, оцінювати отримане зображення з погляду поставленої задачі та за потреби його допрацьовувати.

Одне із завдань було присвячене серії креативів. Потрібно було отримати кілька кадрів, які виглядали б як цілісна професійна фотосесія: різні масштаб і ракурси, але той самий герой у тому самому одязі. AI міг змінювати зовнішність людини, одяг або окремі деталі, тому генерації доводилося контролювати й виправляти.

207 робіт та фінальний розбір

Результатом шестиденного AI-марафону стали 207 креативів. Під час фінального перегляду учасники отримали професійний фідбек та експертні рекомендації. Обговорювали і складнощі генерації. Деякі задуми важко реалізувати навіть досвідченим AI-креаторам, і тоді початкову концепцію доводиться змінювати. Підлітки побачили на практиці, як шукати рішення, якщо перший задум не спрацював.

Трьох AI-креаторів Lytvyn Foundation відзначив за найефективніші рішення для бізнесу. Вони отримали місячні підписки на AI-платформу Genspark.

AI-марафон продовжив літню освітню програму Lytvyn Foundation, учасниками якої стали понад 300 молодих людей з усієї України. Фонд також провів бізнес-кемпи з 35 тренінгами та надав менторську підтримку 16 підлітковим бізнесам. У різних форматах зберігався спільний принцип: отримані знання учасники відразу використовували у практичній роботі.

Володимир Литвин та проєкти Lytvyn Foundation

Володимир Литвин — український IT-підприємець, інвестор і меценат, засновник благодійного фонду Lytvyn Foundation, створеного для розвитку потенціалу української молоді через освіту, технології та підприємництво.

Флагманський проєкт фонду — школа онлайн-бізнесу MindCraft для підлітків 13–17 років. Тут учасники вивчають підприємництво, створюють власні продукти та бізнеси, працюють із менторами й презентують проєкти, які можуть отримати фінансування на запуск. Школа вже випустила 400 підлітків з різних регіонів України.

Продовжити роботу над власними проєктами випускники можуть у бізнес-клубі та інкубаторі з менторською підтримкою. Серія хакатонів Code The Future дає підліткам можливість створювати IT-рішення за реальними бізнес-кейсами. Ще один напрям — спортивно-освітня програма ONE POINT: Game. Mind. Future. у партнерстві з фондом Еліни Світоліної. Усі програми безплатні для учасників.