Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты

Курс валют в Украине определяет не только спрос и предложение, но и контролируемая гибкость со стороны Национального банка Украины. В комментарии УНН координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман отметил, что регулятор постепенно ослабляет национальную валюту, чтобы удерживать инфляцию в пределах целевых показателей, однако стремительного падения гривны не будет.

Детали

В начале ноября курс доллара к гривне составлял 45,5 гривны за один доллар, а сильнее всего валюта выросла 4 ноября, когда НБУ установил курс на уровне 45,66 гривны за один доллар.

После этого курс начал несколько стабилизироваться, а уже сегодня, 10 ноября, курс доллара к гривне составлял 45,5 гривны.

Как рассказал в комментарии УНН Олег Гетман, на курс доллара последние несколько лет не влияет ничего, кроме мнения и макроэкономической оценки ситуации со стороны НБУ.

В режиме контролируемого курсообразования, не такого гибкого, как раньше, когда только спрос и предложение формировали курс доллара, а сейчас в режиме управляемой гибкости НБУ по сути направляет курс доллара и сглаживает колебания. Золотовалютные резервы НБУ составляют около 50 млрд долларов, он может позволить себе почти что угодно делать с курсом. И он руководствуется только своим пониманием макроэкономической ситуации. И определенным запросом со стороны Кабинета министров, но его он может игнорировать, если они противоречат этому пониманию макроэкономической ситуации. Соответственно, в НБУ понимают, что огромный разрыв между импортом и экспортом все растет и растет. Экспорта у нас меньше, чем импорта, примерно на 50 млрд долларов в год - говорит Гетман.

В следующем году больше, а затем - меньше: НБУ дал прогноз помощи от партнёров и дефицита

По его словам, этот огромный разрыв нужно постепенно как-то сокращать, и сделать это можно только очень медленной, но не какой-то резкой, истеричной девальвацией гривны, а очень медленной.

Поэтому НБУ действует в рамках этого понимания и каждый год очень медленно девальвирует гривну на несколько гривен в год. В прошлом году это было на полторы, кажется, гривны, в этом году это будет примерно на 2–3 гривны, но не больше. Поэтому никаких головокружительных скачков, какой-то стремительной инфляции, девальвации — ничего такого не будет, потому что НБУ полноценно управляет этим процессом - добавляет Гетман.

Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины

Он отмечает, что, как и все прошлые годы, курс будет снижаться на несколько гривен в год.

В следующем году он может измениться еще на 1–2 гривны, так что к концу какого-нибудь 2029 года мы можем выйти условно примерно на 50 гривен за доллар, возможно. Ничего другого ожидать невозможно, потому что НБУ полноценно управляет этим процессом, и у НБУ главная цель — удерживать инфляцию. Он пытается удерживать ее в пределах 5%, пока у него не получается, но он будет стараться дальше. Для того чтобы таргетировать эту инфляцию и стремиться к целевому показателю в 5%, ему нужно держать курс гривны в разумных пределах, девальвируя ее только на 1–2 гривны - отметил эксперт.

Рада поддержала присоединение Украины к зоне платежей в евро - это должно упростить переводы