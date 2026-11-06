В следующем году больше, а затем - меньше: НБУ дал прогноз помощи от партнёров и дефицита

Украина рассчитывает на увеличение поддержки со стороны партнеров в 2027 году по сравнению с текущим годом, но на ее сокращение в 2028 году. Дефицит бюджета вырастет до 37% ВВП в 2027 году, а после этого начнет снижаться. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2026 года, пишет УНН.

Как отметили в НБУ, "объемы международной финансовой помощи в III квартале были ниже, чем ожидалось, прежде всего из-за задержек в реализации реформ Украиной". В то же время в октябре парламент принял ряд законов для разблокирования финансирования со стороны ЕС и МВФ. Ожидается дальнейшее наращивание темпов выполнения обязательств по программам поддержки, что снизит неопределенность относительно источников финансирования бюджета.

Ключевым источником финансирования дефицита бюджета останется международная помощь. Ожидается, что в 2026 году Украина получит около 50 млрд долл. США прямого бюджетного финансирования, а в 2027–2028 годах – более 52 млрд долл. США и 44 млрд долл. США соответственно

Кроме того, отметили в Нацбанке, "предполагается поступление средств в рамках оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan: более 32 млрд долл. США в этом году и 37 млрд долл. США в следующем году".

НБУ ожидает, что "объемы международной помощи будут достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и наращивания международных резервов".

Прогноз НБУ предусматривает рост дефицита бюджета (без учета грантов в доходах) до около 35% ВВП в 2026 году и около 37% в 2027 году. В дальнейшем ожидается его постепенное сокращение – до 20% ВВП в 2028 году