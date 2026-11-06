Наступного року більше, а потім - менше: НБУ дав прогноз допомоги від партнерів і дефіциту

Україна розраховує на збільшення підтримки від партнерів у 2027 році проти цього року, але скорочення її обсягу у 2028 році. Дефіцит бюджету зросте до 37% ВВП у 2027 році, і піде вниз після цього. Про це ідеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень 2026 року, пише УНН.

Як зазначили у НБУ, "обсяги міжнародної фінансової допомоги в ІІІ кварталі були нижчими, ніж очікувалося, передусім через затримки в реалізації реформ Україною". Водночас у жовтні парламент ухвалив низку законів для розблокування фінансування від ЄС та МВФ. Очікується подальше надолуження темпів виконання зобов’язань за програмами підтримки, що знижуватиме невизначеність щодо джерел фінансування бюджету.

Ключовим джерелом фінансування дефіциту бюджету залишатиметься міжнародна допомога. Очікується, що у 2026 році Україна отримає близько 50 млрд дол. США прямого бюджетного фінансування, а у 2027–2028 роках – понад 52 млрд дол. США та 44 млрд дол. США відповідно

Крім того, зазначили у Нацбанку, "припускається надходження коштів у межах оборонної складової програми Ukraine Support Loan: понад 32 млрд дол. США цього року та 37 млрд дол. США наступного року".

НБУ очікує, що "обсяги міжнародної допомоги будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та нарощування міжнародних резервів".

Прогноз НБУ передбачає зростання дефіциту бюджету (без урахування грантів у доходах) до близько 35% ВВП у 2026 році та близько 37% у 2027 році. Надалі очікується його поступове скорочення – до 20% ВВП у 2028 році