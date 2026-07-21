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Возвращение в строй: как работает прозрачный механизм очистки статуса

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Как работает новый алгоритм возвращения из СЗЧ через приложение Армия+. Пошаговая инструкция восстановления в 1-м корпусе НГУ "Азов".

Возвращение в строй: как работает прозрачный механизм очистки статуса

Кризисная ситуация на фронте — от организационного хаоса в подразделении до ошибок командования — иногда приводит к критическим решениям. Самовольное оставление части является тяжелым шагом, который полностью останавливает выплату денежного обеспечения и аннулирует социальные гарантии для семьи бойца. Однако пребывание вне правового поля не решает проблему. Сегодня государство открыло четкое временное окно, позволяющее реализовать добровольное возвращение из СЗЧ без уголовного преследования. Главное — знать официальный алгоритм возвращения из СЗЧ, который позволяет восстановить честное имя и продолжить борьбу в подразделении, где царит уважение к военнослужащему, передает УНН.

Легальное окно возможностей: сроки и правовые инструменты

Давайте откровенно: статус СЗЧ в Национальной гвардии Украины — это не приговор, если боец готов принять осознанное решение о возвращении на службу. Государственная программа восстановления четко ограничена во времени и действует с 12 июня по 20 сентября 2026 года. В течение этого периода каждый военнослужащий НГУ, который ранее покинул место дислокации, может легально вернуться в ряды Сил обороны.

Министерство обороны совместно с командованием разработало прямой цифровой путь для восстановления без бумажной волокиты. Теперь все решается с помощью смартфона.

Упрощенный цифровой механизм предусматривает следующие действия:

  • Подача первичного рапорта непосредственно через мобильное приложение «Армия+»;
    • Прямой выбор воинской части в пределах Национальной гвардии Украины;
      • Самостоятельное определение приоритетного направления службы по собственной специальности;
        • Полное восстановление выплат и социальных льгот сразу после выхода Приказа Командующего НГУ.

          Пошаговый алгоритм возвращения из СЗЧ в ряды "Азова"

          1 корпус НГУ Азов воюет на самых горячих участках фронта и побеждает в битвах с минимальными потерями. Мы официально принимаем военнослужащих, желающих осуществить возвращение из СЗЧ в другую часть. Вы можете самостоятельно выбрать для службы 12-ю бригаду "Азов", 1-ю президентскую бригаду "Буревий", или бригады "Червона Калина", "Кара-Даг" и "Любарт".

          Чтобы упрощенная процедура через приложение "Армия+" сработала успешно, необходимо пройти фиксированные этапы:

          1. Заполнить первичную форму на сайте корпуса, подробно описав свой военный опыт;
            1. Пройти интервью с представителем рекрутингового контакт-центра и согласовать кандидатуру;
              1. Получить официальное рекомендательное письмо от командования выбранного подразделения;
                1. Открыть раздел «Рапорты» в Армия+, выбрать «Возвращение на службу после СЗЧ» и прикрепить наше письмо;
                  1. После рассмотрения рапорта и издания Приказа Командующего НГУ прибыть в новую часть.

                    Почему профессионалы выбирают именно Корпус Азов

                    В "Азове" отношение к бойцам, совершившим СЗЧ, основано на доверии. Если боец готов принять наши ценности, уважать коллектив и соблюдать железную внутреннюю дисциплину — подразделение гарантирует полное юридическое сопровождение. Служба после СЗЧ в наших рядах — это реальный шанс начать все с чистого листа.

                    Показательным является пример бойца по имени друг "Сталкер". Из-за ошибочно переданных координат на поле боя возникла критическая ситуация между своими подразделениями, которая толкнула военного покинуть службу. Однако впоследствии он узнал о программе восстановления, успешно прошел отбор рекрутеров и сейчас эффективно выполняет задачи в новом коллективе.

                    Корпус Азов открывает вакансии во всех ключевых сферах. Вы можете применить свои знания в пехоте, артиллерии, ИТ-службах, беспилотных системах или на техническом обслуживании техники. Ошибку может допустить каждый, но сильные способны ее исправить. Если вы стремитесь вернуться в строй без бюрократического ада — заходите на сайт azov.army, заполняйте анкету и вступайте в ряды профессионалов.

                    Лилия Подоляк

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