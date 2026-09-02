Betking Foundation и Павел Журило оборудовали современный компьютерный класс в подземной школе Харькова

$44.520.0351.640.24
ukenru
Эксклюзив
06:38 • 3676 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
05:00 • 13009 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
04:31 • 13613 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 27446 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
1 сентября, 20:33 • 24699 просмотра
В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах
1 сентября, 18:43 • 23509 просмотра
Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд
1 сентября, 18:02 • 22893 просмотра
Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленский предупредил авиакомпании, что "дронов над рф будет столько, что нужно учитывать"
1 сентября, 17:01 • 34234 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование
1 сентября, 16:05 • 18597 просмотра
Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян
Эксклюзив
1 сентября, 15:05 • 18856 просмотра
Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
73%
749мм
Популярные новости
В Вишнёвом Киевской области в результате атаки БПЛА разрушены два таунхаусаVideo1 сентября, 21:32 • 12920 просмотра
рф стремится обеспечить долгосрочный и стабильный мир в Украине и в Европе — путин1 сентября, 22:05 • 8676 просмотра
В МИД Лаврова пригрозили Германии «достойным ответом» за закрытие «Русского дома» и генконсульства РФ1 сентября, 23:12 • 4556 просмотра
Иран запустил по Иордании 13 ракет, большинство из них перехватила ПВО2 сентября, 00:18 • 6822 просмотра
Ночная атака на Одессу: есть раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома2 сентября, 00:51 • 11103 просмотра
публикации
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo05:00 • 13014 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование1 сентября, 17:01 • 34235 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo1 сентября, 13:43 • 29481 просмотра
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
Эксклюзив
1 сентября, 09:05 • 29301 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto1 сентября, 05:00 • 37353 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Килиан Мбаппе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Киевская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 22436 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 19763 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 26265 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 24299 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 24387 просмотра
Актуальное
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59
Шахед-136
Нефть марки Brent

Betking Foundation и Павел Журило оборудовали современный компьютерный класс в подземной школе Харькова

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Фонд Betking Foundation передал технику подземной школе лицея №24 в Харькове. Ученики получили пространство для практического изучения цифровых навыков.

Betking Foundation и Павел Журило оборудовали современный компьютерный класс в подземной школе Харькова

Благотворительный фонд Betking Foundation и его основатель Павел Журило оборудовали современный класс информационных технологий компьютерной техникой в подземной школе Харьковского лицея №24 имени И. Н. Питикова. Новое образовательное пространство оснащено компьютерами, мультимедийной доской и необходимой техникой для обучения, практических занятий и развития цифровых навыков школьников, передает УНН.

В условиях полномасштабной войны подземные школы стали важной частью образовательной инфраструктуры Харькова. Специально оборудованные как защищенные учебные пространства, они дают детям возможность продолжать офлайн-обучение в более безопасных условиях, общаться со сверстниками и сохранять привычный ритм образовательного процесса.

Новый компьютерный класс создан для практического обучения. Ученики смогут осваивать цифровые инструменты, работать с современными технологиями и получать практический опыт. Полученные навыки помогут школьникам лучше ориентироваться в цифровой среде и подготовиться к дальнейшему обучению и профессиональному развитию.

"Инновации начинаются с возможностей. И наша задача — создавать их для украинских детей уже сегодня. Даже в условиях войны школьники должны получать доступ к современным технологиям, ведь именно практические знания и цифровые навыки помогают им лучше подготовиться к будущему. Инвестиции в образование сегодня — это вклад в развитие молодежи, украинской ИТ-отрасли и технологического потенциала нашей страны", — отметил Павел Журило, основатель Betking Foundation.

В открытии класса приняли участие представители Харьковского городского совета. Они пообщались с учениками, осмотрели новое учебное пространство и поддержали инициативу. Такое сотрудничество демонстрирует важность объединения усилий города, бизнеса и благотворительных организаций для создания дополнительных возможностей для детей.

Для школьников новый класс — это возможность учиться через практику, открывать для себя мир технологий и получать навыки, которые могут стать основой их дальнейшего профессионального развития.

По словам Павла Журило, проекты Betking Foundation должны быть практической поддержкой для детей и молодежи: "Для нас важно не просто передавать школам оборудование, а создавать условия, в которых дети могут полноценно учиться, пробовать новое и раскрывать свои способности. Мы поддерживаем школьников там, где такая помощь нужна больше всего, и стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность получить качественное образование и уверенно строить собственное будущее".

Проект в Харькове является частью долгосрочной работы Betking Foundation, входящего в состав King Group, по поддержке образования, молодежи и развитию возможностей для нового поколения украинцев. Фонд реализует инициативы, направленные на обеспечение доступа детей и молодежи к образованию, технологиям, спорту и новым возможностям для развития.

Поддержка образовательных проектов является одним из направлений системной работы фонда. Ранее Betking Foundation реализовывал инициативы в сфере детского спорта и развития молодежи, в частности "Королевский кубок" и "Королевский отдых". 

Открытие компьютерного класса в Харькове продолжает этот подход — создавать для детей условия, в которых они могут учиться, развивать способности и получать практический опыт, важный для их дальнейшего профессионального пути.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Школа
благотворительность
Харьков