Betking Foundation и Павел Журило оборудовали современный компьютерный класс в подземной школе Харькова

Благотворительный фонд Betking Foundation и его основатель Павел Журило оборудовали современный класс информационных технологий компьютерной техникой в подземной школе Харьковского лицея №24 имени И. Н. Питикова. Новое образовательное пространство оснащено компьютерами, мультимедийной доской и необходимой техникой для обучения, практических занятий и развития цифровых навыков школьников, передает УНН.

В условиях полномасштабной войны подземные школы стали важной частью образовательной инфраструктуры Харькова. Специально оборудованные как защищенные учебные пространства, они дают детям возможность продолжать офлайн-обучение в более безопасных условиях, общаться со сверстниками и сохранять привычный ритм образовательного процесса.

Новый компьютерный класс создан для практического обучения. Ученики смогут осваивать цифровые инструменты, работать с современными технологиями и получать практический опыт. Полученные навыки помогут школьникам лучше ориентироваться в цифровой среде и подготовиться к дальнейшему обучению и профессиональному развитию.

"Инновации начинаются с возможностей. И наша задача — создавать их для украинских детей уже сегодня. Даже в условиях войны школьники должны получать доступ к современным технологиям, ведь именно практические знания и цифровые навыки помогают им лучше подготовиться к будущему. Инвестиции в образование сегодня — это вклад в развитие молодежи, украинской ИТ-отрасли и технологического потенциала нашей страны", — отметил Павел Журило, основатель Betking Foundation.

В открытии класса приняли участие представители Харьковского городского совета. Они пообщались с учениками, осмотрели новое учебное пространство и поддержали инициативу. Такое сотрудничество демонстрирует важность объединения усилий города, бизнеса и благотворительных организаций для создания дополнительных возможностей для детей.

Для школьников новый класс — это возможность учиться через практику, открывать для себя мир технологий и получать навыки, которые могут стать основой их дальнейшего профессионального развития.

По словам Павла Журило, проекты Betking Foundation должны быть практической поддержкой для детей и молодежи: "Для нас важно не просто передавать школам оборудование, а создавать условия, в которых дети могут полноценно учиться, пробовать новое и раскрывать свои способности. Мы поддерживаем школьников там, где такая помощь нужна больше всего, и стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность получить качественное образование и уверенно строить собственное будущее".

Проект в Харькове является частью долгосрочной работы Betking Foundation, входящего в состав King Group, по поддержке образования, молодежи и развитию возможностей для нового поколения украинцев. Фонд реализует инициативы, направленные на обеспечение доступа детей и молодежи к образованию, технологиям, спорту и новым возможностям для развития.

Поддержка образовательных проектов является одним из направлений системной работы фонда. Ранее Betking Foundation реализовывал инициативы в сфере детского спорта и развития молодежи, в частности "Королевский кубок" и "Королевский отдых".

Открытие компьютерного класса в Харькове продолжает этот подход — создавать для детей условия, в которых они могут учиться, развивать способности и получать практический опыт, важный для их дальнейшего профессионального пути.