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Betking Foundation та Павло Журило облаштували сучасний комп’ютерний клас у підземній школі Харкова

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Фонд Betking Foundation передав техніку підземній школі ліцею №24 у Харкові. Учні отримали простір для практичного вивчення цифрових навичок.

Betking Foundation та Павло Журило облаштували сучасний комп’ютерний клас у підземній школі Харкова

Благодійний фонд Betking Foundation та його засновник Павло Журило облаштували сучасний клас інформаційних технологій комп’ютерною технікою у підземній школі Харківського ліцею №24 імені І. Н. Питікова. Новий освітній простір обладнаний комп’ютерами, мультимедійною дошкою та необхідною технікою для навчання, практичних занять і розвитку цифрових навичок школярів, передає УНН.

В умовах повномасштабної війни підземні школи стали важливою частиною освітньої інфраструктури Харкова. Спеціально облаштовані як захищені навчальні простори, вони дають дітям можливість продовжувати офлайн-навчання у безпечніших умовах, спілкуватися з однолітками та зберігати звичний ритм освітнього процесу.

Новий комп’ютерний клас створений для практичного навчання. Учні зможуть опановувати цифрові інструменти, працювати із сучасними технологіями та здобувати практичний досвід. Отримані навички допоможуть школярам краще орієнтуватися у цифровому середовищі та підготуватися до подальшого навчання і професійного розвитку.

"Інновації починаються з можливостей. І наше завдання — створювати їх для українських дітей уже сьогодні. Навіть в умовах війни школярі мають отримувати доступ до сучасних технологій, адже саме практичні знання та цифрові навички допомагають їм краще підготуватися до майбутнього. Інвестиції в освіту сьогодні — це внесок у розвиток молоді, української ІТ-галузі та технологічного потенціалу нашої країни", — зазначив Павло Журило, засновник Betking Foundation.

До відкриття класу долучилися представники Харківської міської ради. Вони поспілкувалися з учнями, оглянули новий навчальний простір та підтримали ініціативу. Така співпраця демонструє важливість об’єднання зусиль міста, бізнесу та благодійних організацій для створення додаткових можливостей для дітей.

Для школярів новий клас — це можливість навчатися через практику, відкривати для себе світ технологій і здобувати навички, які можуть стати основою їхнього подальшого професійного розвитку.

За словами Павла Журила, проєкти Betking Foundation мають бути практичною підтримкою для дітей і молоді: "Для нас важливо не просто передавати школам обладнання, а створювати умови, у яких діти можуть повноцінно навчатися, пробувати нове та розкривати свої здібності. Ми підтримуємо школярів там, де така допомога потрібна найбільше, і прагнемо, щоб кожна дитина мала можливість отримати якісну освіту та впевнено будувати власне майбутнє".

Проєкт у Харкові є частиною довгострокової роботи Betking Foundation, що входить до складу King Group, із підтримки освіти, молоді та розвитку можливостей для нового покоління українців. Фонд реалізує ініціативи, спрямовані на доступ дітей та молоді до освіти, технологій, спорту й нових можливостей для розвитку.

Підтримка освітніх проєктів є одним із напрямів системної роботи фонду. Раніше Betking Foundation реалізовував ініціативи у сфері дитячого спорту та розвитку молоді, зокрема "Королівський кубок" і "Королівський відпочинок". 

Відкриття комп’ютерного класу в Харкові продовжує цей підхід — створювати для дітей умови, у яких вони можуть навчатися, розвивати здібності та отримувати практичний досвід, важливий для їхнього подальшого професійного шляху.

Лілія Подоляк

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