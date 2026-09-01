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Как пищевые привычки влияют на уровень энергии в течение дня

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Как пищевые привычки влияют на уровень энергии в течение дня.

Как пищевые привычки влияют на уровень энергии в течение дня
Бывает, что уже через несколько часов после завтрака появляются сонливость, раздражительность и желание съесть что-нибудь сладкое. Часто это связано не только с недосыпанием, но и с тем, как построен рацион. Если повторяются колебания самочувствия, врач может посоветовать проверить гликованый гемоглобин. Этот показатель отражает средний уровень глюкозы в крови за несколько месяцев и помогает оценить углеводный обмен в более широкой перспективе.

Почему после еды может резко падать уровень энергии

На самочувствие заметнее всего влияют не отдельные продукты, а регулярность и состав питания. Если приём пищи состоит преимущественно из быстрых углеводов — сладкой выпечки, десертов, сладких напитков или большого количества белого хлеба, — уровень глюкозы может быстро повышаться, а затем снижаться. У некоторых людей это сопровождается ощущением усталости, голода и трудностями с концентрацией. В то же время полный отказ от углеводов не является универсальным решением. Для более стабильного насыщения важны клетчатка, белок и жиры. Поэтому каша с яйцом, натуральный йогурт с орехами или цельнозерновой хлеб с овощами обычно лучше поддерживают чувство сытости, чем сладкий батончик или булочка на ходу.

Какие привычки помогают избегать резких перепадов

Не нужно составлять идеальное меню на каждый день. Гораздо полезнее постепенно менять повторяющиеся привычки:

  • не пропускать основные приёмы пищи, если после этого возникает сильный голод и переедание;
    • добавлять к блюдам овощи, бобовые, крупы или другие источники клетчатки;
      • сочетать углеводы с белковыми продуктами;
        • меньше полагаться на сладости как на быстрый способ «подзарядиться»;
          • пить достаточно воды в течение дня;
            • обращать внимание на размер порций и собственное ощущение сытости.

              Всегда ли причина усталости — в питании

              Нет. Дневная сонливость может быть связана с недостатком сна, стрессом, анемией, нарушениями работы щитовидной железы, инфекциями, приёмом некоторых лекарств и другими состояниями. Именно поэтому один симптом не позволяет определить причину. Если слабость длится несколько недель, появляются сильная жажда, частое мочеиспускание, необъяснимые изменения веса или ухудшается работоспособность, стоит обратиться к семейному врачу. Он оценит жалобы и факторы риска и при необходимости назначит обследование.

              Что важно помнить

              Уровень энергии в течение дня зависит от многих факторов: сна, физической активности, стресса и питания. Сбалансированный рацион не гарантирует одинакового самочувствия каждый день, но помогает избегать крайностей — длительного голодания, переедания и избытка сладких продуктов. Если же усталость становится постоянной, лучше не маскировать её кофе или энергетиками, а выяснить причину вместе с врачом.

              Лилия Подоляк

              Новости Бизнеса