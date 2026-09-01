Як харчові звички впливають на рівень енергії протягом дня.

Чому після їжі енергія може різко падати

Буває, що вже через кілька годин після сніданку з’являються сонливість, дратівливість і бажання з’їсти щось солодке. Часто це пов’язано не лише з недосипанням, а й із тим, як побудований раціон. Якщо коливання самопочуття повторюються, лікар може порадити перевірити глікований гемоглобін . Цей показник відображає середній рівень глюкози в крові за попередні кілька місяців і допомагає оцінити вуглеводний обмін у ширшій перспективі.

Найпомітніше на самопочуття впливають не окремі продукти, а регулярність і склад харчування. Якщо прийом їжі складається переважно зі швидких вуглеводів — солодкої випічки, десертів, солодких напоїв або великої кількості білого хліба, — рівень глюкози може швидко підвищуватися, а потім знижуватися. У деяких людей це супроводжується відчуттям втоми, голоду та труднощами з концентрацією. Водночас повна відмова від вуглеводів не є універсальним рішенням. Для стабільнішого насичення важливі клітковина, білок і жири. Саме тому каша з яйцем, натуральний йогурт із горіхами чи цільнозерновий хліб із овочами зазвичай краще підтримують ситість, ніж солодкий батончик або булочка на ходу.

Які звички допомагають уникати різких перепадів

Не потрібно будувати ідеальне меню на кожен день. Значно корисніше поступово змінювати повторювані звички:

не пропускати основні прийоми їжі, якщо після цього виникає сильний голод і переїдання;

додавати до страв овочі, бобові, крупи або інші джерела клітковини;

поєднувати вуглеводи з білковими продуктами;

менше покладатися на солодощі як на швидкий спосіб «підзарядитися»;

пити достатньо води протягом дня;

звертати увагу на розмір порцій і власне відчуття ситості.

Чи завжди причина втоми — у харчуванні

Ні. Денна сонливість може бути пов’язана з дефіцитом сну, стресом, анемією, порушеннями роботи щитоподібної залози, інфекціями, прийомом деяких ліків та іншими станами. Саме тому один симптом не дозволяє визначити причину. Якщо слабкість триває кілька тижнів, з’являються сильна спрага, часте сечовипускання, незрозумілі зміни ваги або погіршується працездатність, варто звернутися до сімейного лікаря. Він оцінить скарги, фактори ризику та за потреби призначить обстеження.

Що важливо пам’ятати

Рівень енергії протягом дня залежить від багатьох факторів: сну, фізичної активності, стресу та харчування. Збалансований раціон не гарантує однакового самопочуття щодня, але допомагає уникати крайнощів — тривалого голодування, переїдання та надлишку солодких продуктів. Якщо ж втома стає постійною, краще не маскувати її кавою чи енергетиками, а з’ясувати причину разом із лікарем.