Як харчові звички впливають на рівень енергії протягом дня.

$44.520.0351.640.24
ukenru
13:32 • 364 перегляди
Перші осінні дощі йдуть в Україну - чи чекати похолодання
11:04 • 9604 перегляди
Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави
Ексклюзив
10:30 • 10481 перегляди
Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВАPhoto
10:17 • 7704 перегляди
Як виглядає багатоповерхівка в Києві після удару БПЛА рф 1 вересня - фоторепортажPhoto
10:16 • 7726 перегляди
ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас
10:00 • 9158 перегляди
Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро
Ексклюзив
09:05 • 14171 перегляди
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
08:19 • 10627 перегляди
До 70% шкіл з навчанням за партами, укриття є у 82%, у дитсадочках у 83% - як стартує навчальний рік
1 вересня, 06:19 • 11536 перегляди
810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області
1 вересня, 04:51 • 15545 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
4.5м/с
45%
747мм
Популярнi новини
Що святкують 1 вересня в Україні та світі1 вересня, 04:00 • 10435 перегляди
День, який змінив світ – рівно 87 років тому розпочалася Друга світова війна1 вересня, 04:44 • 3606 перегляди
Трамп повернув росію на зустрічі G20, але Європа виступає проти – Politico1 вересня, 04:58 • 4036 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 21645 перегляди
путін відмовився зустрічатися з директором ЦРУ після його пропозиції припинити війну в Україні1 вересня, 07:25 • 5212 перегляди
Публікації
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
Ексклюзив
09:05 • 14170 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 21730 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 26046 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 41294 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 44646 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Іспанія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Донецьк
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 17278 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 15944 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 16192 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 37658 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 37530 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
Золото
Іскандер (ОТРК)

Як харчові звички впливають на рівень енергії протягом дня

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Як харчові звички впливають на рівень енергії протягом дня.

Як харчові звички впливають на рівень енергії протягом дня
Буває, що вже через кілька годин після сніданку з’являються сонливість, дратівливість і бажання з’їсти щось солодке. Часто це пов’язано не лише з недосипанням, а й із тим, як побудований раціон. Якщо коливання самопочуття повторюються, лікар може порадити перевірити глікований гемоглобін. Цей показник відображає середній рівень глюкози в крові за попередні кілька місяців і допомагає оцінити вуглеводний обмін у ширшій перспективі.

Чому після їжі енергія може різко падати

Найпомітніше на самопочуття впливають не окремі продукти, а регулярність і склад харчування. Якщо прийом їжі складається переважно зі швидких вуглеводів — солодкої випічки, десертів, солодких напоїв або великої кількості білого хліба, — рівень глюкози може швидко підвищуватися, а потім знижуватися. У деяких людей це супроводжується відчуттям втоми, голоду та труднощами з концентрацією. Водночас повна відмова від вуглеводів не є універсальним рішенням. Для стабільнішого насичення важливі клітковина, білок і жири. Саме тому каша з яйцем, натуральний йогурт із горіхами чи цільнозерновий хліб із овочами зазвичай краще підтримують ситість, ніж солодкий батончик або булочка на ходу.

Які звички допомагають уникати різких перепадів

Не потрібно будувати ідеальне меню на кожен день. Значно корисніше поступово змінювати повторювані звички:

  • не пропускати основні прийоми їжі, якщо після цього виникає сильний голод і переїдання;
    • додавати до страв овочі, бобові, крупи або інші джерела клітковини;
      • поєднувати вуглеводи з білковими продуктами;
        • менше покладатися на солодощі як на швидкий спосіб «підзарядитися»;
          • пити достатньо води протягом дня;
            • звертати увагу на розмір порцій і власне відчуття ситості.

              Чи завжди причина втоми — у харчуванні

              Ні. Денна сонливість може бути пов’язана з дефіцитом сну, стресом, анемією, порушеннями роботи щитоподібної залози, інфекціями, прийомом деяких ліків та іншими станами. Саме тому один симптом не дозволяє визначити причину. Якщо слабкість триває кілька тижнів, з’являються сильна спрага, часте сечовипускання, незрозумілі зміни ваги або погіршується працездатність, варто звернутися до сімейного лікаря. Він оцінить скарги, фактори ризику та за потреби призначить обстеження.

              Що важливо пам’ятати

              Рівень енергії протягом дня залежить від багатьох факторів: сну, фізичної активності, стресу та харчування. Збалансований раціон не гарантує однакового самопочуття щодня, але допомагає уникати крайнощів — тривалого голодування, переїдання та надлишку солодких продуктів. Якщо ж втома стає постійною, краще не маскувати її кавою чи енергетиками, а з’ясувати причину разом із лікарем.

              Лілія Подоляк

              Новини Бізнесу