22:55 • 7060 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22:05 • 12336 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
21:40 • 1528 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
20:51 • 14382 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
19:25 • 19698 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 33638 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:19 • 22992 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 22442 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 20466 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 34125 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Урядова комісія РФ 20 жовтня затвердила ініціативу Мінбуду, що дозволяє визнавати "безхазяйне майно" державною власністю в окупованих регіонах України. Це стосується квартир, будинків та приміщень, власників яких нібито неможливо встановити, і тепер такі об'єкти передаватимуть окупаційним адміністраціям або новим мешканцям.

Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України

20 жовтня урядова комісія росії затвердила ініціативу Мінбуду, що надає право визнавати "безхазяйне майно" державною власністю в окупованих районах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Йдеться про квартири, будинки та приміщення, у яких нібито "неможливо встановити власника" або "відсутні документи". 

Тепер такі об’єкти офіційно передаватимуть окупаційним адміністраціям чи "новим мешканцям" - військовим, поліцейським, чиновникам і вчителям, яких росія завозить у регіони

- йдеться у дописі. 

В Центрі протидії дезінформації повідомили, що раніше подібне захоплення майна відбувалося через регіональні "постанови" або рішення псевдосудів за мовчазної згоди москви.

"Тепер же кремль легалізує це мародерство на федеральному рівні", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

На ТОТ Запорізької області рейдери захопили агропідприємство "Войніков і Ко". Майно оголосили "безхазяйним" та передали фірмі-прокладці, озброєні люди блокують комбайни та вивозять урожай.

Окупанти легалізують мародерство: відібране майно піде у "великий бізнес" - ЦНС27.08.25, 23:59 • 4884 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область