Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України
Київ • УНН
Урядова комісія РФ 20 жовтня затвердила ініціативу Мінбуду, що дозволяє визнавати "безхазяйне майно" державною власністю в окупованих регіонах України. Це стосується квартир, будинків та приміщень, власників яких нібито неможливо встановити, і тепер такі об'єкти передаватимуть окупаційним адміністраціям або новим мешканцям.
20 жовтня урядова комісія росії затвердила ініціативу Мінбуду, що надає право визнавати "безхазяйне майно" державною власністю в окупованих районах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Йдеться про квартири, будинки та приміщення, у яких нібито "неможливо встановити власника" або "відсутні документи".
Тепер такі об’єкти офіційно передаватимуть окупаційним адміністраціям чи "новим мешканцям" - військовим, поліцейським, чиновникам і вчителям, яких росія завозить у регіони
В Центрі протидії дезінформації повідомили, що раніше подібне захоплення майна відбувалося через регіональні "постанови" або рішення псевдосудів за мовчазної згоди москви.
"Тепер же кремль легалізує це мародерство на федеральному рівні", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
На ТОТ Запорізької області рейдери захопили агропідприємство "Войніков і Ко". Майно оголосили "безхазяйним" та передали фірмі-прокладці, озброєні люди блокують комбайни та вивозять урожай.
