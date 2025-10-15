$41.610.01
14 жовтня, 19:16 • 19058 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 42851 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 38344 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 34188 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 55821 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 23340 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 44626 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 15259 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 37755 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12363 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
"Віджимають" бізнес навіть у своїх: окупанти захопили велике агропідприємство на ТОТ Запорізької області - ЦНС

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

На ТОТ Запорізької області рейдери захопили агропідприємство "Войніков і Ко". Майно оголосили "безхазяйним" та передали фірмі-прокладці, озброєні люди блокують комбайни та вивозять урожай.

"Віджимають" бізнес навіть у своїх: окупанти захопили велике агропідприємство на ТОТ Запорізької області - ЦНС

На тимчасово окупованій частині Запорізької області рейдери захопили одне з найбільших агропідприємств регіону - "Войніков і Ко". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що попри сплату мільйонів податків і співпрацю з окупаційною владою, майно оголосили "безхазяйним" і передали фірмі-прокладці "партньорський союз".

Озброєні люди блокують комбайни, склади й вивозять урожай. Колектив фактично паралізували, роботу зупинено

- розповіли у ЦНС.

Там додали: це ще раз доводить, що у "руського міра" немає своїх, "рано чи пізно окупанти грабують усіх, навіть тих, хто їм прислуговує".

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, колаборанти на тимчасово окупованих територіях планують використовувати відібране у українців житло та бізнес для власного прибутку, прикриваючись створенням робочих місць.

На ТОТ росіяни змушують бізнес брати кредити для ілюзії "відновлення економіки" - ЦНС01.04.25, 22:41 • 13309 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Запорізька область