"Віджимають" бізнес навіть у своїх: окупанти захопили велике агропідприємство на ТОТ Запорізької області - ЦНС
Київ • УНН
На ТОТ Запорізької області рейдери захопили агропідприємство "Войніков і Ко". Майно оголосили "безхазяйним" та передали фірмі-прокладці, озброєні люди блокують комбайни та вивозять урожай.
На тимчасово окупованій частині Запорізької області рейдери захопили одне з найбільших агропідприємств регіону - "Войніков і Ко". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що попри сплату мільйонів податків і співпрацю з окупаційною владою, майно оголосили "безхазяйним" і передали фірмі-прокладці "партньорський союз".
Озброєні люди блокують комбайни, склади й вивозять урожай. Колектив фактично паралізували, роботу зупинено
Там додали: це ще раз доводить, що у "руського міра" немає своїх, "рано чи пізно окупанти грабують усіх, навіть тих, хто їм прислуговує".
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, колаборанти на тимчасово окупованих територіях планують використовувати відібране у українців житло та бізнес для власного прибутку, прикриваючись створенням робочих місць.
