"Отжимают" бизнес даже у своих: оккупанты захватили крупное агропредприятие на ВОТ Запорожской области - ЦНС
Киев • УНН
На ВОТ Запорожской области рейдеры захватили агропредприятие "Войников и Ко". Имущество объявили "бесхозным" и передали фирме-прокладке, вооруженные люди блокируют комбайны и вывозят урожай.
На временно оккупированной части Запорожской области рейдеры захватили одно из крупнейших агропредприятий региона - "Войников и Ко". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что несмотря на уплату миллионов налогов и сотрудничество с оккупационными властями, имущество объявили "бесхозным" и передали фирме-прокладке "партнерский союз".
Вооруженные люди блокируют комбайны, склады и вывозят урожай. Коллектив фактически парализовали, работа остановлена
Там добавили: это еще раз доказывает, что у "русского мира" нет своих, "рано или поздно оккупанты грабят всех, даже тех, кто им прислуживает".
Напомним
По информации ЦНС, коллаборанты на временно оккупированных территориях планируют использовать отобранное у украинцев жилье и бизнес для собственной прибыли, прикрываясь созданием рабочих мест.
