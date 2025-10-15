$41.610.01
"Отжимают" бизнес даже у своих: оккупанты захватили крупное агропредприятие на ВОТ Запорожской области - ЦНС

Киев • УНН

 • 792 просмотра

На ВОТ Запорожской области рейдеры захватили агропредприятие "Войников и Ко". Имущество объявили "бесхозным" и передали фирме-прокладке, вооруженные люди блокируют комбайны и вывозят урожай.

"Отжимают" бизнес даже у своих: оккупанты захватили крупное агропредприятие на ВОТ Запорожской области - ЦНС

На временно оккупированной части Запорожской области рейдеры захватили одно из крупнейших агропредприятий региона - "Войников и Ко". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что несмотря на уплату миллионов налогов и сотрудничество с оккупационными властями, имущество объявили "бесхозным" и передали фирме-прокладке "партнерский союз".

Вооруженные люди блокируют комбайны, склады и вывозят урожай. Коллектив фактически парализовали, работа остановлена

- рассказали в ЦНС.

Там добавили: это еще раз доказывает, что у "русского мира" нет своих, "рано или поздно оккупанты грабят всех, даже тех, кто им прислуживает".

Напомним

По информации ЦНС, коллаборанты на временно оккупированных территориях планируют использовать отобранное у украинцев жилье и бизнес для собственной прибыли, прикрываясь созданием рабочих мест.

Вадим Хлюдзинский

