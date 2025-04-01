На ВОТ россияне заставляют бизнес брать кредиты для иллюзии "восстановления экономики" - ЦНС

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13222 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 101815 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 165326 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104377 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341118 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172686 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144293 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195949 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124600 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108104 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45377 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157173 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35869 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82509 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21485 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13222 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82699 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 101816 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 165327 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157338 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19663 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21595 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 35991 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45504 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135387 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

На ВОТ россияне заставляют бизнес брать кредиты для иллюзии "восстановления экономики" - ЦНС

Киев • УНН

 • 12878 просмотра

Россияне заставляют предпринимателей брать кредиты через подконтрольные банки. Это создает иллюзию "восстановления экономики", но на самом деле является финансовой ловушкой и способом контроля.

На ВОТ россияне заставляют бизнес брать кредиты для иллюзии "восстановления экономики" - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) российские оккупанты загоняют людей в кредитную кабалу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что россияне давят на бизнес на ВОТ: через подконтрольные банки заставляют предпринимателей брать кредиты для создания иллюзии "восстановления экономики".

На самом деле это – финансовая ловушка. Кредиты – это принуждение. Без них выжить сложно, а за отказ – репрессии. Зависимость – это контроль. Из-за долгов оккупанты держат людей в повиновении. "Восстановление" – это ложь. Ресурсы украдены, а кредиты – лишь ширма для мародерства

- подчеркивают в ЦНС.

Кроме того, там подчеркнули, что любое сотрудничество с оккупантами является коллаборационизмом.

Напомним

МИД Украины выразило решительный протест против принудительной мобилизации граждан на оккупированных территориях в армию рф. Украина призывает мир усилить давление на россию.

"Доктор, а вы точно врач?": на ВОТ Запорожской области массово трудоустраивают "выпускников" фейковых медвузов 31.03.25, 23:39 • 11000 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаЭкономика
Украина
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86