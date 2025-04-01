На ВОТ россияне заставляют бизнес брать кредиты для иллюзии "восстановления экономики" - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) российские оккупанты загоняют людей в кредитную кабалу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что россияне давят на бизнес на ВОТ: через подконтрольные банки заставляют предпринимателей брать кредиты для создания иллюзии "восстановления экономики".

На самом деле это – финансовая ловушка. Кредиты – это принуждение. Без них выжить сложно, а за отказ – репрессии. Зависимость – это контроль. Из-за долгов оккупанты держат людей в повиновении. "Восстановление" – это ложь. Ресурсы украдены, а кредиты – лишь ширма для мародерства - подчеркивают в ЦНС.

Кроме того, там подчеркнули, что любое сотрудничество с оккупантами является коллаборационизмом.

Напомним

МИД Украины выразило решительный протест против принудительной мобилизации граждан на оккупированных территориях в армию рф. Украина призывает мир усилить давление на россию.

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