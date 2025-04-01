На ТОТ росіяни змушують бізнес брати кредити для ілюзії "відновлення економіки" - ЦНС
Київ • УНН
Росіяни змушують підприємців брати кредити через підконтрольні банки. Це створює ілюзію "відновлення економіки", але насправді є фінансовою пасткою та способом контролю.
На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) російські окупанти заганяють людей у кредитну кабалу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).
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Зазначається, що росіяни тиснуть на бізнес на ТОТ: через підконтрольні банки змушують підприємців брати кредити для створення ілюзії "відновлення економіки".
Насправді це - фінансова пастка. Кредити - це примус. Без них вижити складно, а за відмову - репресії. Залежність - це контроль. Через борги окупанти тримають людей у покорі. "Відновлення" - це брехня. Ресурси вкрадено, а кредити - лише ширма для мародерства
Крім того, там підкреслили, що будь-яка співпраця з окупантами є колабораціонізмом.
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