На ТОТ росіяни змушують бізнес брати кредити для ілюзії "відновлення економіки" - ЦНС

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14365 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 103504 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166570 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105101 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341896 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173015 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144489 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196029 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124725 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108120 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
65 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46201 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158256 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36689 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83719 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22301 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14362 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83776 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 103499 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166566 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19846 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22343 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36729 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46261 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135527 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

На ТОТ росіяни змушують бізнес брати кредити для ілюзії "відновлення економіки" - ЦНС

Київ • УНН

 • 12879 перегляди

Росіяни змушують підприємців брати кредити через підконтрольні банки. Це створює ілюзію "відновлення економіки", але насправді є фінансовою пасткою та способом контролю.

На ТОТ росіяни змушують бізнес брати кредити для ілюзії "відновлення економіки" - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) російські окупанти заганяють людей у кредитну кабалу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що росіяни тиснуть на бізнес на ТОТ: через підконтрольні банки змушують підприємців брати кредити для створення ілюзії "відновлення економіки".

Насправді це - фінансова пастка. Кредити - це примус. Без них вижити складно, а за відмову - репресії. Залежність - це контроль. Через борги окупанти тримають людей у покорі. "Відновлення" - це брехня. Ресурси вкрадено, а кредити - лише ширма для мародерства

- наголошують в ЦНС.

Крім того, там підкреслили, що будь-яка співпраця з окупантами є колабораціонізмом.

Нагадаємо

МЗС України висловило рішучий протест проти примусової мобілізації громадян на окупованих територіях до армії рф. Україна закликає світ посилити тиск на росію.

“Доктор, а ви точно лікар?”: на ТОТ Запорізької області масово працевлаштовують "випускників" фейкових медвишів31.03.25, 23:39 • 11000 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаЕкономіка
Україна
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95