На ТОТ росіяни змушують бізнес брати кредити для ілюзії "відновлення економіки" - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) російські окупанти заганяють людей у кредитну кабалу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що росіяни тиснуть на бізнес на ТОТ: через підконтрольні банки змушують підприємців брати кредити для створення ілюзії "відновлення економіки".

Насправді це - фінансова пастка. Кредити - це примус. Без них вижити складно, а за відмову - репресії. Залежність - це контроль. Через борги окупанти тримають людей у покорі. "Відновлення" - це брехня. Ресурси вкрадено, а кредити - лише ширма для мародерства