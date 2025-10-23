Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины
Правительственная комиссия РФ 20 октября утвердила инициативу Минстроя, позволяющую признавать "бесхозяйное имущество" государственной собственностью в оккупированных регионах Украины. Это касается квартир, домов и помещений, владельцев которых якобы невозможно установить, и теперь такие объекты будут передавать оккупационным администрациям или новым жильцам.
20 октября правительственная комиссия России утвердила инициативу Минстроя, предоставляющую право признавать "бесхозяйное имущество" государственной собственностью в оккупированных районах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Речь идет о квартирах, домах и помещениях, в которых якобы "невозможно установить собственника" или "отсутствуют документы".
Теперь такие объекты будут официально передавать оккупационным администрациям или "новым жильцам" - военным, полицейским, чиновникам и учителям, которых Россия завозит в регионы
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что ранее подобный захват имущества происходил через региональные "постановления" или решения псевдосудов при молчаливом согласии Москвы.
"Теперь же Кремль легализует это мародерство на федеральном уровне", - добавили в ЦПД.
На ВОТ Запорожской области рейдеры захватили агропредприятие "Войников и Ко". Имущество объявили "бесхозяйным" и передали фирме-прокладке, вооруженные люди блокируют комбайны и вывозят урожай.
