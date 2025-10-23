$41.740.01
22:55 • 6878 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22:05 • 12113 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
21:40 • 1224 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
20:51 • 14228 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
19:25 • 19569 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 33524 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 22966 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22422 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20445 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 34054 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Правительственная комиссия РФ 20 октября утвердила инициативу Минстроя, позволяющую признавать "бесхозяйное имущество" государственной собственностью в оккупированных регионах Украины. Это касается квартир, домов и помещений, владельцев которых якобы невозможно установить, и теперь такие объекты будут передавать оккупационным администрациям или новым жильцам.

Россия легализует захват "бесхозяйного имущества" на оккупированных территориях Украины

20 октября правительственная комиссия России утвердила инициативу Минстроя, предоставляющую право признавать "бесхозяйное имущество" государственной собственностью в оккупированных районах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Подробности

Речь идет о квартирах, домах и помещениях, в которых якобы "невозможно установить собственника" или "отсутствуют документы". 

Теперь такие объекты будут официально передавать оккупационным администрациям или "новым жильцам" - военным, полицейским, чиновникам и учителям, которых Россия завозит в регионы

- говорится в сообщении. 

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что ранее подобный захват имущества происходил через региональные "постановления" или решения псевдосудов при молчаливом согласии Москвы.

"Теперь же Кремль легализует это мародерство на федеральном уровне", - добавили в ЦПД.

Напомним

На ВОТ Запорожской области рейдеры захватили агропредприятие "Войников и Ко". Имущество объявили "бесхозяйным" и передали фирме-прокладке, вооруженные люди блокируют комбайны и вывозят урожай.

Оккупанты легализуют мародерство: отобранное имущество пойдет в "крупный бизнес" - ЦНС27.08.25, 23:59 • 4884 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область