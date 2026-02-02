$42.810.04
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 2560 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 2890 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 5298 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 13289 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 21883 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 36026 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 59455 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74898 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51497 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Победительнице "Холостяка-13" Инне Белень и ее жениху отказали в регистрации брака из-за проблем с документами о предыдущем разводе. Пара планировала пожениться в зеркальную дату 20.02.2026, но теперь рассматривает возможность бракосочетания через "Дію".

Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина

Победительница романтического реалити "Холостяк-13", волонтер и блогер Инна Белень сообщила, что ей и ее жениху Ивану отказали в регистрации брака в органах ЗАГС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-stories медийщицы.

Как заявила блогер, пара планировала официально пожениться в зеркальную дату 02.20.2026, которую они с избранником считают чрезвычайно символичной, однако регистрацию брака так и не удалось осуществить.

Причиной отказа стали документы о ее предыдущем браке, расторгнутом за границей. Как пояснила блогер, развод, оформленный в Германии, долгое время не могут корректно внести в украинские реестры из-за апостиля и переводов.

Я хотела именно такую дату. По понедельникам не работают органы регистрации. Ваня договорился, и мы поехали 200 км в сторону Полтавы. Напомню, до этого у нас уже было два отказа из-за отсутствия апостиля. Приехали в Наталино (Харьковщина), дали документы, а нам такие: „Ой, был брак за границей, это надо вбивать в базу, у меня доступа нет, а сегодня же выходной, нигде оно не пройдет, поэтому не сегодня. Но попробуйте еще в Карловке". Мы поехали, а там в ЦНАПе вообще не расписывают. Отправили в ЗАГС. А там сегодня выдают справки о смерти

- поделилась Инна.

После пережитого Инна подчеркнула, что для нее главным остается поддержка любимого человека, а не конкретная дата свадьбы. В дальнейшем пара планирует заключить брак через приложение "Дія".

"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26.01.26, 13:48 • 30504 просмотра

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
