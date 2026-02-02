Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина

Победительница романтического реалити "Холостяк-13", волонтер и блогер Инна Белень сообщила, что ей и ее жениху Ивану отказали в регистрации брака в органах ЗАГС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-stories медийщицы.

Как заявила блогер, пара планировала официально пожениться в зеркальную дату 02.20.2026, которую они с избранником считают чрезвычайно символичной, однако регистрацию брака так и не удалось осуществить.

Причиной отказа стали документы о ее предыдущем браке, расторгнутом за границей. Как пояснила блогер, развод, оформленный в Германии, долгое время не могут корректно внести в украинские реестры из-за апостиля и переводов.

Я хотела именно такую дату. По понедельникам не работают органы регистрации. Ваня договорился, и мы поехали 200 км в сторону Полтавы. Напомню, до этого у нас уже было два отказа из-за отсутствия апостиля. Приехали в Наталино (Харьковщина), дали документы, а нам такие: „Ой, был брак за границей, это надо вбивать в базу, у меня доступа нет, а сегодня же выходной, нигде оно не пройдет, поэтому не сегодня. Но попробуйте еще в Карловке". Мы поехали, а там в ЦНАПе вообще не расписывают. Отправили в ЗАГС. А там сегодня выдают справки о смерти - поделилась Инна.

После пережитого Инна подчеркнула, что для нее главным остается поддержка любимого человека, а не конкретная дата свадьбы. В дальнейшем пара планирует заключить брак через приложение "Дія".



"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов