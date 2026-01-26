$43.140.03
Эксклюзив
11:57 • 6 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 1288 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 7534 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 18984 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 12864 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 23743 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 19343 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26110 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 35912 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30254 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Участница "Холостяка-14" София Шамия получила штраф в $5 тыс. за нежелание участвовать в искусственных конфликтах. Она не попрощалась с главным героем, что стало формальной причиной штрафа.

"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" и обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия впервые публично объяснила, почему после того, как она покинула проект, ее оштрафовали на 5 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Софии, которое она дала проекту "Глаза в глаза".

По словам модели, финансовое взыскание стало следствием ее нежелания участвовать в создании искусственных конфликтов и драматических сцен, на которых настаивала команда проекта.

Они хотели шоу, а я этого шоу не дала

- отметила участница.

София подробно объяснила, что решила покинуть "Холостяк" в третьем эпизоде, так как для нее стало все понятно и она осознала, что больше не хочет участвовать в этом шоу. В то же время, как говорит Шамия, продакшен аргументировал штраф тем, что она якобы нарушила условия контракта, в частности не попрощалась с главным героем сезона - актером Тарасом Цымбалюком.

Оказывается, что такого пункта, в котором было бы прописано, что участница обязательно должна попрощаться с главным героем шоу, не было. Единственное, что должна была сделать София, это предупредить команду, что она решила уйти. При этом Шамия оказалась единственной участницей сезона, к которой применили подобное финансовое наказание.

Никто из участниц не предупреждает за несколько дней. Если ты решаешь уйти — ты уйдешь. Но договор составлен так, что если тебе поставили штраф, ты его заплатишь. А если откажешься — заплатишь еще больше

- резюмировала Шамия.

В конце концов, София довольно иронично относится к этой ситуации. В частности, модель считает, что ей удалось разозлить продюсеров проекта.

Мне моментами греет душу, что 21-летняя девушка смогла разозлить продюсеров, которым за 30, и заплатила им штраф", подытожила девушка.

Напомним, ранее мы писали о том, как финалистка шоу "Холостяк" Анастасия Половинкина рассказала, влюблена ли до сих пор в главного героя проекта Тараса Цымбалюка.

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Сериал