"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" и обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия впервые публично объяснила, почему после того, как она покинула проект, ее оштрафовали на 5 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Софии, которое она дала проекту "Глаза в глаза".

По словам модели, финансовое взыскание стало следствием ее нежелания участвовать в создании искусственных конфликтов и драматических сцен, на которых настаивала команда проекта.

Они хотели шоу, а я этого шоу не дала - отметила участница.

София подробно объяснила, что решила покинуть "Холостяк" в третьем эпизоде, так как для нее стало все понятно и она осознала, что больше не хочет участвовать в этом шоу. В то же время, как говорит Шамия, продакшен аргументировал штраф тем, что она якобы нарушила условия контракта, в частности не попрощалась с главным героем сезона - актером Тарасом Цымбалюком.

Оказывается, что такого пункта, в котором было бы прописано, что участница обязательно должна попрощаться с главным героем шоу, не было. Единственное, что должна была сделать София, это предупредить команду, что она решила уйти. При этом Шамия оказалась единственной участницей сезона, к которой применили подобное финансовое наказание.

Никто из участниц не предупреждает за несколько дней. Если ты решаешь уйти — ты уйдешь. Но договор составлен так, что если тебе поставили штраф, ты его заплатишь. А если откажешься — заплатишь еще больше - резюмировала Шамия.

В конце концов, София довольно иронично относится к этой ситуации. В частности, модель считает, что ей удалось разозлить продюсеров проекта.

Мне моментами греет душу, что 21-летняя девушка смогла разозлить продюсеров, которым за 30, и заплатила им штраф", подытожила девушка.

