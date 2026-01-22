"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка

Фіналістка 14-го сезону шоу "Холостяк" та менеджерка Анастасія Половинкіна відверто розповіла, як зараз ставиться до Тараса Цимбалюка та чи досі має почуття до нього. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Анастасії, яке вона дала блогера Слави Дьоміна.

Отож, фіналістка нашумілого шоу відверто зізналася, що її закоханість у головного героя проєкту вже минула. Половинкіна зазначала, що почуття до Цимбалюка розвіялися приблизно за місяць після закінчення проєкту.

Десь за місяць (пройшла закоханість.. прим. ред.). Ти повертаєшся у своє життя, ти розумієш, що не подобаєшся людині. Я ж не знала, чи він з Надін, чи ні, бо він ще не давав інтерв’ю. Я сходила до психолога, зрозуміла, що в мене є робота, друзі, батьки і все супер і мені не 17 років, і що я буду любити до кінця своїх днів - сказала Половинкіна.

Дьомін же закинув Анастасії її репліку на пост-шоу проєкту, де вона на запитання про почуття до Тараса відповідає, що все залежить від чоловіка. Жінка не заперечувала сказане, а пояснила, що саме мала на увазі.

Психологиня (на пост-шоу) питала, чи ти би погодилася на стосунки, коли чоловік тебе не обирає, чи дала ю другий шанс. Я кажу ні. Вже вибір за чоловіком. Ми говорили з психологинею не в контексті Тараса, а як з людиною, яка була закохана і її не обрали, і якщо цей умовний чоловік повернеться, чи я дам йому шанс - зауважила Анастасія.

Зрештою, Половинкіна не розглядає такий варінт. Зокрема, вона пригадала, що її попередні стосунки, які відновлювали після їх припинення, закінчувалися погано.

