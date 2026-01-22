"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка

$43.180.08
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 6694 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 10866 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 13074 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 15361 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 28001 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15202 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15811 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18140 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22677 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі Шалімова
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 28001 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка

Фіналістка 14-го сезону шоу "Холостяк" Анастасія Половинкіна розповіла, що її закоханість у Тараса Цимбалюка минула за місяць після проєкту. Вона не розглядає можливість відновлення стосунків.

"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка

Фіналістка 14-го сезону шоу "Холостяк" та менеджерка Анастасія Половинкіна відверто розповіла, як зараз ставиться до Тараса Цимбалюка та чи досі має почуття до нього. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Анастасії, яке вона дала  блогера Слави Дьоміна.

Отож, фіналістка нашумілого шоу відверто зізналася, що її закоханість у головного героя проєкту вже минула. Половинкіна зазначала, що почуття до Цимбалюка розвіялися приблизно за місяць після закінчення проєкту.

Десь за місяць (пройшла закоханість.. прим. ред.). Ти повертаєшся у своє життя, ти розумієш, що не подобаєшся людині. Я ж не знала, чи він з Надін, чи ні, бо він ще не давав інтерв’ю. Я сходила до психолога, зрозуміла, що в мене є робота, друзі, батьки і все супер і мені не 17 років, і що я буду любити до кінця своїх днів

- сказала Половинкіна.

Дьомін же закинув Анастасії її репліку на пост-шоу проєкту, де вона на запитання про почуття до Тараса відповідає, що все залежить від чоловіка.  Жінка не заперечувала сказане, а пояснила, що саме мала на увазі.

Психологиня (на пост-шоу) питала, чи ти би погодилася на стосунки, коли чоловік тебе не обирає, чи дала ю другий шанс. Я кажу ні. Вже вибір за чоловіком. Ми говорили з психологинею не в контексті Тараса, а як з людиною, яка була закохана і її не обрали, і якщо цей умовний чоловік повернеться, чи я дам йому шанс

- зауважила Анастасія.

Зрештою, Половинкіна не розглядає такий варінт. Зокрема, вона пригадала, що її попередні стосунки, які відновлювали після їх припинення, закінчувалися погано.

У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
